Polêmica dá like: Virgínia atinge 43 milhões de seguidores após discussão com Evaristo Costa

Virginia Fonseca alcançou mais uma marca em sua vida: ela chegou a 43 milhões de seguidores no Instagram na manhã desta terça-feira (11/04). Mais cedo, ela publicou um stories dizendo que não havia nem dado tempo de tirar a foto da comemoração do número de seguidores, pois foi antes do que ela imaginava.

Reprodução "2023 é nosso" publica a influenciadora em seus stories Imagem: @virginia (Instagram)

Virgínia bate esse número de seguidores em menos de uma semana após a polêmica envolvendo seu nome e de Evaristo Costa e diz: “2023 é nosso”.

Para comemorar, a influenciadora publicou um stories com um spoiler do que será a sua foto de celebração aos 43M, com a legenda.

No início do ano, a esposa de Zé Felipe havia alcançado o recorde de 42 milhões de seguidores, ficando na 11º posição entre as celebridades mais seguidas do Brasil e na 155ª posição do mundo, em 24 de janeiro.

Virgínia prova que polêmica gera likes

Karen Bachini e Evaristo Costa, mas também conhecidos como, O Terror da Virgínia e do Zé Felipe 😂 pic.twitter.com/K6DkpUF1Lb — Cadu Bezerra (@CaduBezerra) April 5, 2023

Parece que a influenciadora vive para se envolver em polêmicas. Só neste ano, Virgínia Fonseca já se envolveu em polêmicas envolvendo senhas para tirar fotos com ela, apropriação cultural, debates sobre os valores da sua marca de maquiagem com a parceira Samara Pink, a We Pink, que desencadeou em uma das mais famosas: a resenha de Karen Bachini sobre a qualidade de sua base.

Mas, a mais recente e mais inusitada foi na última semana, envolvendo o jornalista Evaristo Costa. Desta vez, Virginia postou um vídeo do momento em que levou sua filha Maria Alice, de quase 2 anos, para tomar vacina e a bebê preferiu o colo de sua babá, chorando e negando o colo da influenciadora.

a virginia: vem mamãe vem

a maria alice: eu sei nem quem é você 😭😭😭😭 pic.twitter.com/zLnWAsTume — giø 🍵 (@ladyhelaena) April 4, 2023

Foi então que o jornalista comentou na publicação: “Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?’”, e o caos estava iniciado. Desde depoimentos chorando de Virgínia, a um rap feito por seu companheiro, Zé Felipe, o nome dela não saiu das trends desde então.

E, em apenas 6 dias, a influenciadora bateu o seu mais novo recorde.

