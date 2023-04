“Nunca vou largar sua mão”, diz pai de MC Gui após flagra de traição em motel

Após Ricardo Santos, pai da influenciadora digital Bia Michelle, defender a filha traída, foi a vez do pai de MC Gui se pronunciar.

Em suas redes sociais, Rogério Alves saiu em defesa do filho, flagrado traindo a ex-noiva Bia Michelle em um motel.

“Meu filho Guilherme, estou aqui para o que der e vier. Nunca vou largar a sua mão, mas eu, como pai, sempre vou te aconselhar, educar e te mostrar o caminho certo da vida”, escreveu o influenciador digital em texto por cima de foto do filho.

Mas a publicação não ficou apenas na defesa do MC. Rogério continua o texto dizendo que “toda ação tem consequência”.

“E saiba que toda ação tem as suas consequências, por mais dura que elas seja, mas entrego nas mãos de Deus. Só ele cura, perdoa e nos ensina a cada dia. Te amo”.

Veja a publicação:

“Nunca vou largar sua mão”, diz pai de MC Gui após flagra em motel Imagem: reprodução Instagram (rogerio)

“Sempre estarei do seu lado”, diz pai de Bia Michelle após polêmica envolvendo traição de MC Gui

Com toda a polêmica e a divulgação do motivo do término de seu relacionamento com o funkeiro, Bia recebeu o apoio de diversas pessoas nas redes sociais, inclusive de familiares, como o de seu pai, Ricardo Santos.

O empresário usou os stories em seu perfil no Instagram para publicar uma foto ao lado da filha e escreveu: “Você nunca se esqueça que sempre estarei do seu lado, te protegendo, te amparando e te apoiando”. Veja:

Pai de Bia Michelle se manifesta após polêmica envolvendo traição de MC Gui (instagram.com/@ricardocsantos1)

MC Gui lança música em resposta

Emresposta ao relato da ex-noiva sobre flagra em mote, MC Gui escreveu em seu Instagram “Vou me pronunciar em respeito aos meus fãs” e disponibilizou link de nova música chamada ‘Cara de Tralha’. Confira:

