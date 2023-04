Jojo Todynho lança marca ‘Grande Gostosa’ e diz: “Basta ter talento, competência e foco”

Jojo Todynho não quer ser lembrada apenas por polêmicas. Após investir na carreira de cantora e apresentadora e também focada nos estudos de Direito, Jordana Gleise de Jesus Menezes, seu nome de batismo, agora é empresária.

Todynho resolveu investir na área de cosméticos com a criação da empresa ‘Grande Gostosa’, que atualmente conta apenas com um produto: um protetor térmico, mas que promete vir com uma linha completa de produtos para cabelo.

“Quero saber de tudo”

Em entrevista à Folha de SP, a cantora diz que acompanha todo o processo da marca. “Desde a criação da marca, produto, campanha de divulgação, e testo tudo antes em mim. Também acompanho toda logística. Enfim. Quero saber de tudo.”

A agora empresária disse que sempre esteve ligada no universo da beleza e que a vontade de ter uma marca já era antiga. Um fator determinante para dar início ao projeto foi uma conversa com a empresária Renata Branco.

“Pensei: Chegou a gora de voar mais alto, e aí começamos a conversar com algumas pessoas, planejar, e tudo se encaixou.”

Cantora não vai deixar a música de lado

Mesmo com o foco na nova empreitada, Jojo Todynho diz que não vai deixar a música de lado. “Continuo. Cantora, apresentadora, empresária, futura advogada e muito bem resolvida. Você pode ser o que você quiser, basta ter talento, competência e foco”, diz em entrevista ao jornal.

