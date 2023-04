Fora Bruna: Após Jogo da Discórdia do BBB 23, atriz vira alvo fácil e pode sair

Bruna Griphao enfrenta mais um Paredão no “BBB 23″. Desta vez, contra Sarah Aline e Fred Nicácio, a atriz pode deixar o reality show, pelo menos na votação popular das redes sociais, que levantou a hashtag ‘Fora Bruna” para conquistar o maior número de votos e eliminar a famosa.

Desde a madrugada desta terça-feira (11), o nome de Bruna aparece entre os assuntos mais comentados no Twitter, onde os fãs do programa, que é apresentado por Tadeu Schmidt, comentam os motivos para tirá-la da casa. Uma pessoa, por exemplo, disse que a famosa “não tem filtro” para conviver com os demais confinados.

Eu fui Arthur com toda força, mais não vem querer manipular não Arthur Nunca Foi disso , aceita estamos no BBB 23 acorda sou #foraBruna não misture as coisas . — Mik@🍀⚓ (@RoselenePessoa) April 11, 2023

Torcendo muito para Fred Nicácio seguir no “BBB 23″, um outro fã do reality disse como enxerga a próxima semana: “Vai sair logo logo. A demora era cair no Paredão…Agora que reze, mais, por enquanto, é calar a boca dessa aí. Vai sair a Bruna e o Fred vai ficar”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após embate com Aline, Sarah pode deixar o reality; fãs defendem a sister

Alguns fãs do “BBB 23″ aproveitaram o momento para afirmar que a hora de Bruna Griphao deixar a casa está próxima e disse que a saída será por “tudo” que a atriz fez “para a galera do Fundo do Mar”, nome dado a um dos quartos da casa.

Para outro, a saída de Bruna Griphao seria um alívio para Aline Wirley, que é uma das aliadas da atriz no reality show: “Quem gosta da Aline tem que ser fora Sarah ou fora Bruna. O Dr. Fred Nicácio está dando enredo para ela e a tendência é os dois terem mais embates e fazer a Aline crescer no jogo e perder esse estigma de ser planta do programa”.

Na reta final, o resultado deste novo Paredão do “Big Brother Brasil” será revelado por Tadeu Schmidt, na noite desta terça-feira (11), logo após o capítulo inédito da novela “Travessia”. O comandante do “BBB 23″ também falará sobre a agenda da semana, que sempre se renova. Quem você acha que vai sair?

Gente, é sério, vcs que gostam do Dr. Fred Nicácio, da Domitila, da Sarah, do Cezar Black ou do Alface, vc precisa votar para que a Bruna seja eliminada hoje do #BBB23, caso contrário essa semana é muito possível que 3 do Fundo do Mar caiam em um dos paredões. #ForaBruna — Amiguinha Cebruthia 🌵 (@MyLightIsNeon) April 11, 2023

LEIA TAMBÉM: Quem é quem? Fãs confundem e traição de MC Gui afeta casamento de Lexa