Millie Bobby Brown está noiva do filho de um astro do rock; Saiba quem é

A estrela revelação da Netflix, Millie Bobby Brown, está noiva! Em uma publicação realizada na manhã desta terça-feira, 11 de abril, os fãs da atriz foram surpreendidos com postagens feitas por ela e por eu namorado, Jake Bongiovi, onde é possível ver um enorme anel de diamantes no dedo anelar da artista.

Millie, que tem 19 anos, e Jake, 20 anos, anunciaram publicamente o relacionamento em novembro de 2021 e fizeram a primeira aparição oficial como um casal em março de 2022.

Enquanto a artista conquistou o estrelato por meio de seus papéis na Netflix, Jake Bongiovi já nasceu em meio a fama.

Saiba quem é Jake Bongiovi

Filho do astro do rock Jon Bon Jovi, Jake é um dos filhos mais novos do casamento do cantor com Dorothea Bongiovi. Além do jovem de 20 anos, Jon também é pai de Stephanie (29 anos), Jesse (28) e Romeo (19).

Conforme o Observatório dos Famosos, apesar de vir de uma família com veia musical, Jake não tem intenção de seguir carreira na música e se descreve em sua biografia do Instagram como “Ator, produtor, crítico de videogame e um cara legal”. Em seu perfil, ele já soma mais de 1 milhão de seguidores que reagiram de forma entusiasmada ao anúncio feito pelo jovem casal.

Ainda segundo informações, Jake chegou a dividir uma cena com Millie durante a quarta temporada de Stranger Things, marcando presença na sequência em que a personagem Eleven sofre agressões verbais na pista de patinação. Até o momento, este foi o único trabalho do jovem na carreira artística.

É possível observar que suas redes sociais passaram a ser movimentadas com mais intensidade após a oficialização do namoro. Por meio de publicações no Instagram do jovem, vemos diversos registros de Jake e Millie dividindo momentos com amigos e aproveitando viagens ao redor do mundo.

