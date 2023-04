Família da “Rainha do rap brasileiro” enfrenta dificuldades e pede ajuda após sua morte

Conhecida como a “Rainha do rap brasileiro” Dina Di, nome artístico de Viviane Lopes Matie, foi a líder e vocalista do grupo de rap Visão de Rua e uma das pioneiras da história do rap brasileiro feito por mulheres.

Falecida em 19 de março de 2010 devido a uma infecção hospitalar, poucos dias após dar à luz sua filha Aline, Dina é relembrada hoje por seus fãs que receberam um apelo da sua família.

De acordo com o Portal Rap Mais, sua filha que agora tem 13 anos, está sob a responsabilidade de sua avó Dona Elisabete e bisavó Emília, que estão passando por dificuldades financeiras e não conseguem manter as necessidades básicas. Chuck, viúvo de Dina Di e pai de Aline, está atualmente preso.

O rapper Alex Kbeção, um dos amigos de Dina Di, visitou a casa da família e usou as redes sociais para pedir apoio financeiro por meio de uma vaquinha.

Como a situação é difícil, o artista destacou que qualquer valor é extremamente importante e pode ser enviado para o PIX de Dona Emília usando seu CPF 188.873.478-75.

Para quem quiser ajudar de outra forma, também pode entrar em contato com Alex pelo WhatsApp no número (11) 95358.7654.

No ano passado, o Google prestou uma merecida homenagem por meio de um Doodle criado especialmente para Dina Di em 19 de fevereiro de 2022, o dia em que ela faria 46 anos.

Reprodução (Google)

Junto ao “Visão de Rua”, a rapper foi premiada e lançou seis discos entre 1997 e 2007, expondo em suas letras o racismo, sexismo e a violência.

