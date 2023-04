“Em casa!”: Preta Gil celebra alta após internação hospitalar

Após passar o feriado de Páscoa internada, a cantora Preta Gil teve alta hospitalar e voltou para sua casa na última segunda-feira (10). A famosa aproveitou para celebrar o momento.

“Em casa!!! Glória a Deus por isso!!! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!!!”, escreveu a filha de Gilberto Gil em suas redes sociais.

Pelo Instagram Stories, ela mostrou a recepção que a família tinha preparado, incluindo balões com a frase “bem-vinda” e uma mesa de café da manhã.

Veja:

Story de Preta Gil (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Na quinta-feira passada, dia 6 de abril, a cantora tinha usado suas redes sociais para justificar a ausência que eles estavam sentindo. Ela explicou que seu sumiço era por conta da quimioterapia.

“Para acalmar vocês: o processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas”, escreveu Preta, em uma publicação via stories do Instagram.

Câncer

A cantora Preta Gil descobriu que estava com um tumor logo no começo deste ano. Aos 48 anos de idade, ela foi diagnosticada com câncer de intestino, mais especificamente um Adenocarcinoma na porção final do intestino.

“Eu fui muito resignada. Entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Entendi que era algo que ia me transformar”, disse ela, em uma entrevista ao programa “Fantástico”, pouco após descobrir a doença.

A artista estima que o tratamento dure entre seis e oito meses. Após o processo de quimioterapia, Preta deve passar por uma cirurgia para retirar o tumor.

