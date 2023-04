Demissões na Globo: Em clima de mistério, jornalista diz que irá revelar o culpado por sua demissão

Ex-âncora do DFTV 1, telejornal do Distrito Federal, Fábio William utilizou seu Instagram nesta terça-feira (11) para falar sobre as ondas de demissões que assombra a TV Globo por todo o país.

No comunicado, o jornalista que estava na sucursal da emissora há 27 anos disse que há um culpado por sua demissão da emissora e que revelará quem é, deixando um tom de mistério no ar.

A publicação feita na conta recém-criada possui quase 6 mil curtidas e diz:

“Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Para quem é novo nisso, até que eu não demorei. Estou aqui por dois importantíssimos motivos: Primeiro para agradecer que menos de 24 horas depois de criar o Instagram, muita gente me seguindo, eu estou extremamente agradecido e surpreso com tudo isso. [....]”, iniciou o jornalista.

“Eu vou dizer quem é o responsável pela minha demissão”

Em seguida, Fábio comenta sobre a sua demissão e diz que existe um responsável por ela e que será revelado.

LEIA TAMBÉM: Filme dos Mamonas Assassinas causou arrepios após acontecimento sobrenatural; dá nervoso de ver

“Eu tenho observado muita gente falando, muita gente mandando mensagens e eu tomei uma decisão hoje. Eu vou dizer quem é o responsável pela minha demissão. Eu reitero aqui meu agradecimento a empresa, a TV Globo, nesses 26 anos que eu passei trabalhando.”

O ex-âncora continua:

“Mas tem uma pessoa que é responsável por tudo isso que está acontecendo e o que virá acontecer na minha vida. Essa pessoa é a responsável pela minha demissão, por tudo que está acontecendo, e eu vou revelar o nome dessa pessoa”.

Assista ao conteúdo:

LEIA MAIS:

⋅ Após publicar foto em família, Maíra Cardi é alvo de críticas dos seguidores

⋅ Crise na Globo: Patrícia Poeta dá alfinetada ao vivo e web não perdoou; confira

⋅ “Decepção descomunal”: Admiradora do budismo, Eliana se pronuncia sobre Dalai Lama