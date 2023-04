Crise na Globo: Patrícia Poeta dá alfinetada ao vivo e web não perdoou; confira

A crise nos bastidores do “Encontro” segue nas redes sociais, mesmo Patrícia Poeta tentando passar por cima das críticas dos fãs do matinal. Mas, nesta terça-feira (11), a famosa acabou inflamando ainda mais a discussão, quando disse que é “discreta sobre a vida privada”.

A fala surgiu durante uma conversa com Caco Barcellos, que foi ao programa falar da estreia da nova temporada do “Profissão Repórter”. Ao vivo, o jornalista também prestigiou a amiga da TV Globo e disse que ela era uma ótima profissional.

Falando nisso, o salário da famosa também virou assunto na manhã desta terça-feira (11). Enquanto ela conversava sobre as novidades dos convidados, um fã destacou que não estava mais do “pena”' dela: “O salário da Patrícia Poeta é de R$ 600.000,00. Eu estava até com dó, mas com esse salário dá para pagar um bom analista”, escreveu ele.

O clima ficou ainda mais pesado quando alguns fãs do “Encontro” repararam que Patrícia Poeta estava sozinha no comando do programa, já que Manoel Soares está de folga. Pelo Twitter, algumas pessoas seguiram comentando que ela não pediu desculpas ao colega, piorando a situação: “Cadê o Manoel Soares?”, questionaram alguns perfis.

Um outro telespectador criticou a postura de Patrícia ao longo da atração. Segundo ele, o “Encontro” não tem direção: “A Patrícia abraçando a plateia , andando de um lado pro outro, falando sem respirar, muita asneira e gafe, vibrando numa energia lá em cima que só ele sente. Zero carisma. Fora o narcisismo com o parceiro que ela sabota . Cansativa”.

Os problemas seguem fora da TV Globo

Depois de aparecer chorando em uma praia no fim de semana, Patrícia Poeta chamou a atenção de muitas pessoas e chegou a virar meme nas redes sociais. Mas, a apresentadora do “Encontro” não anda passando por uma boa fase.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, pessoas próximas revelaram que ela está muito abalada e preocupada com tudo que está acontecendo nos bastidores da TV Globo e não estaria conseguindo dormir.

