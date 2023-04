Chocolate com Pimenta: Verdade sobre Bernadete vem à tona; relembre a bomba

Bernadete vai descobrir a verdade em Chocolate com Pimenta (Reprodução/Globo)

Bernadete, personagem de Kayky Brito na novela “Chocolate com Pimenta”, vai ter que se adaptar a uma nova vida, mas não estamos falando de falta de dinheiro. Quem já acompanhou a trama lembra que a menina vai saber que, na verdade, é um menino.

A verdade vem à tona a partir do capítulo desta terça-feira (11), quando Bernadete vai ser levada ao médico para a descoberta de um “problema” e descobre que foi enganada a vida toda por Cândida (Yeda Dantas), que é sua mãe biológica e também trabalha com Jezebel (Elizabeth Savalla), sua mãe de adotiva.

Bernadete (Kayky Brito) joga bolo em Timóteo (Marcello Novaes) em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

No capítulo que ainda vai ao ar, Cândida estará resistente para levar Bernadete, que vai se tornar Bernardo, para o médico, mas a insistência de Márcia (Drica Moraes) e Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) ajudam a Jezebel tomar uma decisão, que será bombástica para todos os envolvidos.

Ao chegar no consultório do Dr. Paulo (Guilherme Piva), o médico pede ajuda de Lili para examinar a filha da vilã de “Chocolate com Pimenta”, que é resistente quando ouve que precisa tirar a roupa para ser examinada. Na cena, depois de muita confusão, a assistente decide olhar por debaixo da saia da garota e leva um grande susto, chegando a ficar engasgada e quase sem voz.

Cena onde descobrem o verdadeiro sexo de Bernadete vira um dos momentos mais cômicos de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

O médico também consegue ver por baixo da roupa da personagem e fica surpreso, chamando Jezebel com urgência. Na cena, que mistura muitas sensações, a megera questiona se a situação “é tão grave” e ele demora um pouco para responder.

Dona Mocinha e Márcia também resolvem olhar embaixo da saia da menina e o consultório se transforma em um circo, levando Cândida a viver um grande drama na novela de Walcyr Carrasco. Ela conta que sempre soube que Bernadete era um menino, mas escondeu a informação para proteger a criança.

A empregada de Jezebel lembra que era viúva quando a criança nasceu e não tinha condições de cuidar e, revela para todos no consultório, que a megera não permitia que seus empregados tivessem filhos no trabalho, então, criou uma história e entregou a criança para a ricaça, que tinha perdido uma filha e queria adotar.

Na cena de "Chocolate com Pimenta", Beto (Alexandre Barilari) vai consultório corta os cabelos de Bernardo (Kayky Brito) (Gianne Carvalho/Globo)

Após muita briga, Bernadete, que agora será Bernardo, se revolta e diz que sua vida “sempre foi uma mentira”. O menino também lembra que Jezebel nunca foi uma boa mãe e que nunca trocou suas fraldas. O jovem diz que sempre se sentiu estranho, mas não sabia o motivo.

Como Bernardo, o personagem vai jogar todas as suas roupas fora e cortar o cabelo. Ele será acolhido por Aninha (Mariana Ximenes). Ainda no capítulo desta terça-feira (11) de “Chocolate com Pimenta”, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo, Selma e Beto se beijam e Celina mente que desmanchou só um pouco para que a toalha fique perfeita.

