BBB 23: Após embate com Aline, Sarah pode deixar o reality; fãs defendem a sister

Sarah Aline chama Aline Wirley de "planta do BBB 23" e fãs correm para tentar salvar a sister do Paredão (Reprodução/Globo)

O desentendimento entre Sarah Aline e Aline Wirley, no Jogo da Discórdia do “BBB 23″, acendeu os ânimos durante a madrugada desta terça-feira (11), já que os fãs das participantes usaram as redes sociais para comentar o embate entre elas.

Para quem não viu, durante a tradicional dinâmica do reality show, Sarah Aline chamou a ex-cantora do Rouge de planta: “Sei que o jogo dela sempre foi seguro de omissão. A partir de um momento que tem o fator Larissa com informações brifadas, a reação do jogo não era constante em outros momentos. Ela sempre traz as mesmas pessoas”, disse ela.

Ao ouvir as palavras da sister, Aline ficou chateada e acabou dando o troco quando foi sua vez de falar no último Jogo da Discórdia. Antes de se defender, a famosa disse que estava com o coração partido: “A gente teve uma troca muito honesta. Tenho um outro jeito de me posicionar”, afirmou ela.

Nem parece a Aline q estava tirando sarro da Sarah minutos antes...todas as vezes q Sarah faz ou fala algo a Aline joga um peso em suas costas p a Sarah se sentir mau e ter q pedir desculpas, todas as vezes ela joga na Sarah o peso de mulheres pretas se apoiando. — Lees🎓 🤴🏿🦁💅🏿🤿 (@lelelaurin) April 11, 2023

Após a briga, as sisters surgiram no jardim da casa do “BBB 23″, onde pareciam conversar sobre o jogo. Já no Twitter, os fãs buscavam maneiras de defender Sarah Aline, que está no Paredão e pode ser eliminada na noite desta terça-feira (11).

“A Aline tem inteligência emocional para compreender que caráter não se define por cor ou raça e, por essa razão, respondeu a altura do Dr. Soberbo Sarcástico [Fred Nicácio] que não a subestime”, escreveu um fã.

Pelo menos a Aline teve capacidade e garra pra aguentar duas provas de resistência raiz até o final. Esse mala não ganha nada, não faz nada e só manipula (e querendo ou não os outros que levam o chumbo por ele) — Fael Viana🩲🌵🥬 (@faelzvianna) April 11, 2023

Seguindo a mesma linha de raciocínio, outra pessoa também atacou o médico, que voltou ao jogo depois de uma repescagem: “A Aline é maravilhosa e o Fred é um cagão que não se banca e não se enxerga. Projeta todos os defeitos dele nos outros. É debochado, maledicente, egocêntrico, falso até o último grau. Usa os outros como escudo, morre de medo de ficar só e se revolta com quem não protege ele. Babaca”.

Há quem também focou na disputa que ocorreu no Jogo da Discórdia e falou sobre a postura da sister: “Não é sobre qualquer um dos outros, mas sobre as ações da Aline. Ela pode ser uma boa pessoa mas foi omissa e ‘planta’ em várias situações graves que devia ter se posicionado. O que é tão difícil de entender?”.

