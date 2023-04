Após publicar foto em família, Maíra Cardi é alvo de críticas dos seguidores

Maíra Cardi foi criticada por seguidores após divulgar uma foto em família acompanhada de seu namorado, Thiago Nigro, e da filha Sophia, fruto de seu relacionamento com o campeão do BBB22, Arthur Aguiar.

Na imagem, publicada por ela no último domingo, 9 de abril, Maíra foi clicada abraçando o namorado enquanto a filha pendura em suas costas e todos sorriem para a câmera.

Em uma postagem reflexiva, a coach legendou a publicação com um texto falando sobre a felicidade que deu o que falar entre seus seguidores. Confira um trecho:

“Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida! Para a grande maioria das pessoas somos muito novos para já termos chegado onde chegamos, em termos de conquistas palpáveis, coisas rótulos, dinheiro! Dizer que dinheiro não trás felicidade quando não se tem ou nunca se teve tanto assim é o mesmo que dizer que prefere o frio sem ter conhecido o calor ou vice e versa (...)”.

Ela foi alvo de críticas!

Após publicar as imagens, Maíra foi alvo de diversas críticas de seguidores e famosos, que não perderam tempo em apontar algumas “contradições” em sua publicação.

“O dia que realmente você encontrar a felicidade verdadeira você vai parar de postar essas coisas aqui no Instagram. Essa necessidade de mostrar felicidade mostra que você ainda não a encontrou realmente”, comentou um seguidor.

“Amiga, sai do Instagram... Você vai acabar com esse amor eterno rapidinho desse jeito. O Thiago Nigro não está acostumado com essa invasão de privacidade, seja sábia pelo amor de Deus. Não precisa mostrar que você tá feliz. A verdadeira felicidade é offline”, comentou outra.

No entanto, entre todos os comentários destaca-se o de Latino. O cantor não perdeu tempo e além de desejar uma “feliz Páscoa” também aproveitou para criticar a influenciadora:

“Achei top a foto! Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu e dessa foto né! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa) pode causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não estiver 100% bem resolvida. Desculpa ‘tá' me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa!”.

Leia também: Vidente revela futuro do relacionamento de Maíra Cardi e Primo Rico