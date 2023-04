Após possível anúncio de noivado, estrela de Stranger Things é comparada a Larissa Manoela

Os fãs da estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown acordaram com uma surpresa na manhã desta terça-feira, 11 de abril. Ao que tudo indica, a jovem atriz está noiva de Jake Bongiovi, filho do astro do rock Jon Bon Jovi.

As especulações começaram depois que a atriz, famosa por interpretar a Eleven, de Stranger Things, e Enola Holms, no filme de mesmo nome, publicou uma foto se declarando para o namorado e deixando em evidência um possível anel de noivado em sua mão.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu um trecho da música de Taylor Swift, “Lover”: “Três verões te amando, querido, agora eu quero todos eles”.

Por sua vez, Jake também publicou uma série de cliques com a amada acompanhados da legenda: “Para sempre”.

Entre os fãs do casal, teve até mesmo quem especulasse que os jovens se casaram em segredo por conta da tonalidade das roupas utilizadas por eles nos registros fotográficos. Até o momento, nenhum dos dois confirmaram oficialmente o noivado, deixando os fãs sonhando com o possível casamento de um dos casais mais amados da atualidade.

Comparada a Larissa Manoela

Enquanto os fãs do casal no Instagram não perderam tempo e começaram a especular sobre o noivado de Millie e Jake, os fãs do casal no Twitter não pouparam comparações sobre o casal e a atriz brasileira Larissa Manoela.

O casal anunciou o noivado em dezembro de 2022 por meio de uma série de publicações realizadas no Instagram da atriz. O pedido foi feito durante um passeio de barco enquanto o casal curtia férias em Fernando de Noronha e levou a uma série de comentários. Na época, fãs comentaram o fato de Larissa ter estreado na televisão ainda muito nova e praticamente ter crescido em frente as telas, mesmo motivo que a fez ser comparada com Millie que filmou a primeira temporada de Stranger Things aos 12 anos.

Confira algumas reações:

primeiro a larissa manoela agora a millie, tô ficando velha https://t.co/xrbitlDE3w — lu. (@loserswar) April 11, 2023

cada país tem sua Larissa Manoela pic.twitter.com/TIFWabcXqv — isa(Bel)a 📖 (@heroftshine) April 11, 2023

