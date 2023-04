Ana Maria Braga foi responsável por ajudar Caco Barcellos a reatar namoro; entenda

O jornalista Caco Barcellos, chefe do programa “Profissão Repórter” da TV Globo, reatou seu relacionamento com a promotora de justiça Carla Tilley. Mas essa volta teve uma “fada-madrinha” muito especial: Ana Maria Braga.

Sim, foi a apresentadora do “Mais Você” quem criou a possibilidade de diálogo entre os dois - e isso aconteceu ao vivo, no próprio programa.

Em uma edição do matinal no final do ano passado, o jornalista tinha sido convidado para um café da manhã com Ana Maria e acabou comentando que o relacionamento com a promotora tinha chegado ao fim.

“É uma pena que agora a gente tá afastado devido a um erro meu. Mas tenho esperança”, disse Caco, na ocasião.

A apresentadora questionou se isso magoava ele, que concordou. “Nesse momento, sim. Mas a gente foi muito feliz por alguns anos aí. É um grande amor. Momentos felizes. Ali nas fotografias tem uns momentos legais. E esse afastamento é bem recente”, tinha revelado ele.

Teria chance de volta? “Eu espero. A decisão é dela a partir do meu erro”, declarou Caco, ao vivo, no “Mais Você”. Nesse momento, a colega da TV Globo se comoveu e tomou partido do jornalista.

“Ô, Carla, ô, Carlinha. Que intimidade, desculpe. Amor, amor... São momentos difíceis de encontrar na vida da gente, quando a gente encontra alguém que bate no coração como bateu no seu. Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com os erros”, comentou Ana Maria.

A loira presenteou Caco com um caderno, que logo abriu e escreveu “Para Carla” e disse que iniciaria uma carta de amor ali.

Todo esse gesto foi o suficiente para comover o coração de Carla Tilley e fazer com que os dois conseguissem se reaproximar e buscar por um diálogo, culminando em uma volta do namoro.

A informação foi revelada pelo próprio Caco Barcellos, durante o programa “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (11), com um sorriso de orelha a orelha.

“Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou! Um beijo, Ana Maria. Obrigado”, agradeceu o jornalista.

