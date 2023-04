Shakira pede respeito à privacidade de seus filhos e é aplaudida por sua bravura como mãe

Shakira deixou Barcelona, na Espanha, em busca de uma nova vida para ela e seus filhos, Sasha e Milan, após sua polêmica separação com Gerard Piqué.

A colombiana passou nove meses suportando a imprensa e os fãs nos arredores de sua mansão, por isso decidiu se mudar com a esperança de encontrar um refúgio e paz de espírito para ela e seus filhos - além de não ter os ex-sogros como vizinhos.

É por isso que agora que começou uma nova vida em Miami, nos Estados Unidos, divulgou um comunicado pedindo respeito à privacidade de seus filhos.

Shakira defende privacidade dos filhos e fãs a aplaudem

A diva de 46 anos decidiu mandar um recado para os paparazzis que aumentaram em torno das mudanças em sua vida, enfatizando para que parassem a perseguição com Sasha e Milan.

“Caros amigos, jornalistas e meios de comunicação. Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma curiosidade permanente por parte da imprensa sobre mim e minha família. No entanto, meus filhos, Milan e Sasha, viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição implacável de paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona”, começou ela.

“Agora que eles estão iniciando uma nova etapa em suas vidas, peço veementemente à mídia em nome de meus filhos que respeitem seu direito à privacidade. Peço-lhe que parem de segui-los até a saída ou entrada da escola, esperando-os na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como estava acontecendo todos os dias em Barcelona, a fim de obter capturas fotográficas ou melhores classificações”, continuou.

Da mesma forma, ela pediu empatia aos profissionais de comunicação ao lidar com crianças de 8 e 10 anos que sofreram nos últimos meses a separação de seus pais e o constante cerco das câmeras.

“Acredito que jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha estão enfrentando e possam se comportar da maneira mais humana possível com eles, levando em consideração que se trata da saúde e da integridade física e emocional de duas crianças menores de 8 e 10 anos, que só querem poder sair e ir para a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras. Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que quer proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional de seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como toda criança merece. Obrigada pela sua compreensão e apoio”, finalizou a cantora.

