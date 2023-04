Pego no flagra! Fred Nicácio escuta conversa de Ricardo no Quarto Deserto

A formação do 13º Paredão do BBB 23 a tradicional “discussão pós-votação” deu o que falar. Enquanto alguns participantes tentam se defender para seus aliados, outros buscam explicar o motivo de seus votos. No entanto, o destaque da noite ficou para um flagrante!

Enquanto estava na despensa e ouvia escondido a conversa de Ricardo com as sisters do quarto deserto, Fred Nicácio, indicado ao paredão pelo líder, decidiu ser direto e invadir o espaço para marcar presença. Ao ver o brother entrar no quarto o líder dispara: “Pode falar” e recebe a resposta: “Vim só ver a cena”, seguida por risadas da parte do médico que fecha a porta e deixa o cômodo.

E bastou o brother deixar o espaço para que os participantes começassem a falar sobre sua atitude: “Não vai entrar na minha cabeça, eu não tenho medo de nada”, afirma Alface enquanto Aline comenta indignada: “Que falta de respeito!”.

Ainda durante a noite, em uma tentativa de se explicar com as sisters, Fred as encontra na cozinha e se aproxima: “Eu abri a porta e só fui ver a cena dele mendigando pra vocês porque eu sabia que isso ia acontecer. Não foi pra vocês não, foi pra ele”.

Fred Nicácio estava ouvindo a conversa do Alface com as meninas do deserto na despensa e abriu a porta do quarto dando uma gargalhada. #BBB23 pic.twitter.com/5n7I7g40aT — CHOQUEI (@choquei) April 10, 2023

Confusão entre participante e torcida

E se dentro do programa as atitudes de Ricardo parecem alinhadas, do lado de fora a torcida parece não ter entendido muito bem a decisão do brother.

Após anunciar sua escolha de emparedar Fred Nicácio e justificar a decisão pela atitude do brother após retornar ao jogo com informações privilegiadas, Alface parece ter causado alguma confusão em sua torcida, que prontamente, após a formação do paredão, se posicionou a favor da saída da atriz Bruna Griphao como uma maneira de proteger Sarah Aline.

“Jogo externo também é jogo! Vamos priorizar quem prioriza o Alface e, não vamos esquecer dos pontos mais importantes e difíceis de sua trajetória na casa. Nesse paredão, com a intenção de ajudar sua maior aliada, somos #ForaBruna! #FicaSarah”.