Patrícia Poeta está sofrendo e tem atitudes que preocupam quem trabalha no “Encontro”

Patrícia Poeta deu o que falar novamente ao aparecer sozinha e abalada em uma praia do Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira. Enquanto muitos apontaram que a cena foi uma “armação”, o fotógrafo que realizou os cliques saiu em defesa da apresentadora do “Encontro”.

“Depois que fiz as fotos conversei com ela. Disse: ‘Espero que tudo melhore’. E ela me respondeu: ‘Eu não fiz nada intencional’. Nesta hora percebi que ela está mal mesmo, viu? Você olha pra ela e já sente que não está bem com todos os comentários”, revelou o profissional, como aponta a coluna do Lucas Pasin no Splash Uol.

De acordo com o colunista, pessoas que convivem com ela e que trabalham no programa matinal da rede Globo, estão preocupados, pois ela parece sofrer com as críticas e tenta a todo momento justificar que não fez nada com a intenção de prejudicar alguém.

As fontes contam que ela passou noites sem dormir e está perdendo peso, por mais que tende esconder o quanto está abalada sorrindo no programa. A sensação de que ela tem medo de ser “cancelada”.

Vários amigos e familiares ficaram em alerta e entraram em contato com Patrícia depois que ela foi clicada na praia sozinha. A jornalista mora atualmente com os pais no Rio, mas fica a maior parte do tempo sozinha em uma casa em São Paulo.

Recentemente, o vidente Higor Gonçalves pediu que Patrícia tomasse cuidado com a sua saúde e também falou sobre o futuro do seu colega de programa, Manoel Soares.

