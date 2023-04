Novas previsões sobre o futuro de Patrícia Poeta e Ana Maria Braga na Globo contraria pedidos das redes sociais

Com o afastamento de Ana Maria Braga do “Mais Você” e as polêmicas envolvendo Patrícia Poeta no “Encontro”, rumores de novas substituições na Globo surgiram na Internet.

Nas redes sociais, os espectadores esperam que Sandra Annenberg ouMaria Beltrão sejam cogitadas como as novas apresentadoras dos programas matinais. O trabalho e postura das jornalistas é elogiado na web como é possível ver nos tweets a seguir:

Maria Beltrão é um bom nome para apresentar o #MaisVocê caso Namaria saia da Globo? pic.twitter.com/c7OT1yUVpy — RD1 (@rd1oficial) April 2, 2023

Nada disso estaria acontecendo se fosse Sanda Annenberg ou Maria Beltrão apresentando.

Essa Patricia Poeta é uooo https://t.co/BvB0V21cpo — BBBabi (@babi) April 3, 2023

Sandra Anneberg e Maria Beltrão, duas apresentadoras, que esbanjam simpatia e profissionalismo e que poderiam comandar o #Encontro com Manoel Soares, sem causar qualquer desconforto e constrangimento. pic.twitter.com/uukwolc7LW — *❦🎼𝒟ã 🎹❦*❣🎶🐧🫶🏼 (@poenistar) April 3, 2023

No entanto, o portal “Aqui Tem Fofoca”, informa que a opção número um para substituições é outra! O colunista do R7, Flávio Ricco, aponta que Talitha Morete, jornalista e apresentadoras do “É de Casa,” exibido nas manhãs de sábado, é o nome mais cogitado.

De acordo com as informações reveladas pelo colunista, falta apenas oficializar o nome dela como apresentadora permanente de algum dos dois programas.

O futuro de Patrícia Poeta no “Encontro” foi um dos assuntos mais comentados recentemente depois que ela foi acusada de acusada de destratar e interromper, de forma mal-educada, o apresentador Manoel Soares.

A Isto É Gente decidiu conversou com o tarólogo e vidente Val Couto sobre o que acontecerá com a repercussão negativa de Patrícia no programa.

“Vejo uma mudança na vida dos dois. Provavelmente, o Manoel pode deixar a Globo, mas irá se dar bem com uma proposta boa. Já a Patrícia Poeta vai passar por um problema de saúde. Ela precisa tomar muito cuidado. Não vejo mais os dois trabalhando juntos”, explicou o clarividente.

Higor Gonçalves, que é jornalista e especialista em gestão estratégica de imagem, afirmou também que a imagem da apresentadora está “arranhada” na TV e que não seria uma surpresa se ela fosse desligada da emissora em breve.

CONFIRA OUTROS DETALHES:

Monge expõe verdade por trás do vídeo em que Dalai Lama aparece pedindo para criança “chupar sua língua”

Médium Vandinha Lopes revela a verdade por trás de carta psicografada de Hebe Camargo

Mais um relacionamento dos famosos chega ao fim em 2023; separação anunciada após 12 anos de união

Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa