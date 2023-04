Marina Ruy Barbosa é criticada por ser vista em clima de romance com ex de colega de elenco

Uma amizade colorida incomoda muita gente? Parece que sim. Mais uma vez, Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari foram fllagrados juntinhos e a internet não perdoou.

O motivo? Enzo é ex de Bruna Marquezine, ex-companheira de elenco de Barbosa, com quem teve algumas desavenças. A rixa entre as duas é antiga e claro que os internautas não deixariam passar mais um encontro do suposto casal sem comentar a relação das duas.

Os desentendimentos das atrizes ocorreram em 2018, quando elas gravaram a novela ‘Deus Salve o Rei’ e uma possível amizade entre elas acabou naquela época, após algumas discussões no set.

a marina ruy barbosa é amiga da Bruna marquezine e já trabalharam juntas (: pic.twitter.com/v9YoQcmckQ — sarah (@sarahgasoline) March 14, 2023

Marina e Enzo foram flagrados na cidade de Ilhabela, curtindo uma noite no barco da amiga em comum Bella Negrão (prima do ex-marido da atriz) no último sábado (08/04). E, logo após a página Sub Celebrities publicou o vídeo que flagra os dois juntos, os fãs de Marquezine começaram a encher os comentários da publicação. Veja vídeo abaixo:

“Nossa ela adora os boy que a Bruna Marquezine namora, né?!”, foi um dos comentários na publicação, enquanto outra concordou: “Marina sempre querendo ser ou ter ‘oq’ era da Bruna”.

Outra fã, foi mais além, dizendo que Marina queria ser a própria Bruna: “Todo mundo hj em dia ou quer ter ou ser a Bruna”.

Marina Ruy Barbosa quase falindo por ninguém chamar ela pra nenhum papel avisa pic.twitter.com/noBGOtIZzL — 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 (@apollosonza) April 10, 2023

Os fãs de Marina Ruy Barbosa também se manifestaram na publicação: “Agora o Enzo é exclusivo da Bruna?! Gente pelo amor de Deus. Deixa a menina seguir a vida dela. Agora ninguém pode namorar com os ex da Bruna que todo mundo que o que é dela. Aff…”.

Apesar das especulações do suposto affair de Marina e Enzo, eles não confirmaram o caso e amigos próximos aos dois, disseram que eles são apenas bons amigos. Em outro flagra, a influenciadora e amiga, Camila Coutinho, já havia dito que o romance não passava de boato: “Ah, pronto, ninguém pode ser amigo de ninguém mais. Está liberado homem e mulher serem amigos, viu, gente. Vamos dar uma notícia aqui? Está liberado ser amigo”.

