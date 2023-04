Jojo Todynho arranca elogios de seguidores: “notável como seu corpo já mudou”

A cantora Jojo Todynho está pegando pesado na rotina de dieta e academia - e o resultado, pouco a pouco, tem se tornado mais perceptível. Nesta segunda-feira (10), ela arrancou elogios de seus seguidores por conta disso.

“Dica do dia: não perca paciência, perca calorias. Pqp eu só tenho caloria pra perde, a paciência já foi…”, riu a famosa, começando a semana de exercícios bem-humorada, como mostrou em uma foto postada em sua conta oficial no Instagram.

A foto causou uma enxurrada de elogios por parte de seus seguidores.

“Nossa está notável como o seu corpo já mudou! Parabéns pelo foco e dedicação naquilo que você quer!”, escreveu um fã, nos comentários.

“Eu admiro a força de vontade dessa mulher, você é muito f*da!!!!”, comentou outra.

“O que uma decepção não fizer na nossa vida, nada mais faz!”, disse uma terceira, relembrando a separação de Jojo e o ex-militar Lucas Souza.

Mais magra

Como ela revelou recentemente em entrevista ao programa “Mais Você”, desde o início do ano já conseguiu perder mais de 20 kg.

“Estou no ‘projeto saúde’, desde o começo de janeiro eu estava com 159 kg, agora devo estar com 135 kg, por aí”, revelou a cantora na ocasião. Entre janeiro e março, a famosa acabou perdendo 24 kg, ao total.

“Tô feliz com o resultado”, comemorou a cantora. O programa revelou que Jojo Todynho está seguindo uma dieta especial, extremamente restritiva.

“Soroterapia. É uma terapia que dá apoio a dietas que são muito restritivas, aquela que não come quase nada”, disse a repórter. “Ali naquele soro tem vitaminas, tem sais minerais, tem aminoácidos e aí, aplicando na veia, a ação desses nutrientes acaba sendo um pouco mais rápida que via oral, por exemplo”, explicou a repórter Ju Massaoka.

Leia também: “Colete à prova de bala”: Fernanda Gentil relembra passagem perigosa na Band TV