Ex-noiva de MC Gui revela verdadeiro motivo do término: “Dessa vez foi muito pior”

A infliuenciadora digital Bia Michelle deu mais detalhes sobre o término do relacionamento com MC Gui nesta segunda-feira (10). Separados desde o final de março, a também bailarina utilizou suas redes sociais para falar mais sobre o fim do noivado.

“Eu não conseguia mais confiar nele”

De acordo com Bia, ela já desconfiava das atitudes do músico mesmo após reatar o relacionamento, em 2021.

“Eu voltei, mas eu não conseguia me sentir em paz com ele mais. Eu nunca mais consegui confiar nele, e mesmo assim eu fui uma mulher incrível, que fazia de tudo em todos os quesitos da vida dele”, disse a influencer.

Ela deu mais detalhes de como confirmou a traição:

“Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde. Eu estava na casa da minha mãe, ele estava na nossa casa, dormindo, e desde a hora que eu acordei, estava com um mau pressentimento, então pedi para a moça que trabalhava na nossa casa para que me avisasse quando ele acordasse, e ela me avisou. [...] Eu comecei a rastreá-lo e ele tinha acabado de sair de casa e quando ele foi saindo, indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que ele geralmente ia. Quando ele parou, já dava para ver e apareceu o motel que ele estava”.

“Queria ver com os meus próprios olhos”

Bia disse que foi até o motel com a sua mãe pois queria ver com os próprios olhos a traição. Segundo ela, o funkeiro chegou a se deparar com a ex-noiva.

“Eu vi ele correndo em direção ao carro dele pelo retrovisor. Saí do carro correndo e olhei para ele, só conseguindo falar: ‘você tem noção do que você acabou de fazer?’. Porque a adrenalina estava num nível, eu não conseguia acreditar”.

Assista ao relato da influenciadora a seguir:

Eita, o exposed qua a Bia Michelle fez do Mc Gui sobre a traição no motel pic.twitter.com/AeT4FUByfx — Phael 🤙🏼 (@PhaelConrrado) April 10, 2023

Assista a seguir ao suposto vídeo em que Bia encontra Gui no motel:

🚨EITA! Esse foi o momento exato em que a Bia Michelle pegou o Mc Gui no flagra traindo ela em um Motel. pic.twitter.com/kDRz6ID2zh — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 10, 2023

MC Gui lança música em resposta

Como resposta ao relato da ex-noiva, MC Gui escreveu em seu Instagram “Vou me pronunciar em respeito aos meus fãs” e disponibilizou link de nova música chamada ‘Cara de Tralha’.

