Ex-Fazenda, Bia Miranda agradece sucesso e revela detalhes de como foi sua Páscoa com doações: “crianças felizes”

A influenciadora digital Bia Miranda aproveitou o domingo de Páscoa, 9 de abril, para compartilhar um importamente momento com os seguidores do Instagram.

A jovem de apenas 18 anos revelou como foi o seu dia de doações, em razão da data festiva.

Em uma sequência no perfil, ela mostrou a distriuição de chocolates (Caixas de bombom), além da montagem de alguns briquendos no local.

Ela também aproveitou o momento para fazer um agrandecimento:

“Graças a Deus, ele me deu una boa condição hoje para que eu possa fazer outras crianças felizes”, escreveu.

Com mais de 4 milhões no perfil, a jovem que vai completar 19 anos de idade na próxima semana ficou em segundo lugar no reality show A Fazenda, da Record.

A atitude da jovem acabou repercuntindo entres os fãs.

Neta da Gretchen

Ao contrário do que muitos pensam, Bia Miranda não é neta biológica de Gretchen.

Quando Jenny Miranda terminou o namoro com Thammy Miranda, filho de Gretchen, a Rainha do rebolado continou sendo sua ‘vovó'. Confira as duas:

