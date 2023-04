‘Eu não permito que opinião alheia tire minha paz interior’, diz Poliana Rocha após críticas

Parece que as críticas têm feito parte do dia a dia da família do cantor sertanejo, Leonardo (59). Desta vez, foi sua esposa, Poliana Rocha (46), quem foi bombardeada de críticas em suas redes sociais.

A jornalista decidiu celebrar o domingo de Páscoa, 9 de abril, com as suas netas Maria Alice, de 1 ano e Maria Flor, filhas de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia e, ao postar em suas redes sociais o domingo com as meninas, recebeu duras críticas.

A publicação compartilhada em seu Instagram, tem fotos e vídeos das filhas da influenciadora em uma piscina de bolinhas, pessoas fantasiadas e maquiadas de coelhinho da Páscoa, em momentos de descontração em família, com a legenda: “Um pouquinho do nosso domingo de Páscoa [emoji de coração]”. Mas, os seguidores de Poliana sentiram falta das outras netas de Leonardo.

Nos comentários, algumas seguidoras comentaram sobre a aparente preferência que Poliana tem com as filhas de Virgínia: “Não tem outras fotos dos outros netos, ainda diz que trata os filhos do Leo iguais ao Zé. Aham! Maior papo pra boi dormir”, disse uma seguidora.

“Tantas crianças na festa mas só posta da Virgínia. Tem gente que ainda perde tempo de ir nas festas deles. Convidam por convidar”, comentou outra.

Outra pessoa reparou até mesmo na preferência entre as duas filhas de Virgínia e Zé Felipe: “De dez fotos, só duas com a Florzinha, ainda dizem que não têm preferência entre as duas”.

Além disso, outros internautas detonaram Poliana, pelo presente dado à mãe de Maria Alice e Maria Flor, dizendo que Virgínia não gostou do que ganhou.

Após toda essa chuva de comentários durante o dia, Poliana publicou dois stories em forma de desabafo dizendo que “não permito que opinião alheia tire minha paz interior”, e que “tudo o que a gente deseja para o outro, a gente paga um preço muito caro”, reafirmando que ela só deseja o bem.

Mais tarde, ainda publicou uma imagem com os dizeres: “Algumas pessoas querem te ver derrotado, desaponte elas”.

E você, também enxerga preferência entre as netas?

