Este é o departamento da Globo que deve sofrer nova e importante onda de demissões

Após uma onda de demissões recentes no setor de jornalismo da TV Globo, que gerou ampla repercussão negativa, e deu adeus a nomes como Flávia Januzzi, Giuliana Morrone e Fábio William, a emissora líder no país prepara mais um layoff, corte em massa de colaboradores, segundo destaca o portal Metrópoles.

Desta vez, o departamento de Esportes deve ser o impactado pelo plano de ação da Globo, o que deve refletir em iniciativas, além das clássicas demissões, como: cortes de salário, mudanças na grade de programação e redução nos maiores salários da casa.

De acordo com informações levantadas, as demissões dos funcionários já deveriam ter ocorrido na semana passada, no entanto, foram adiadas devido à repercussão negativa que trouxe o corte no setor de Jornalismo da TV Globo.

+ Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Por sua vez, vale ressaltar que a emissora já vinha dando os primeiros passos neste sentido com a demissão de Cléber Machado e o fim do contrato com Galvão Bueno após anos.

+ Você pode se interessar por: