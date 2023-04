Chocolate com Pimenta: “Eu não sabia quem eu era”, declara Bernardo, ao tentar beijar Cássia

Cena de "Chocolate com Pimenta" (Foto: Divulgação)

Quem é fã da novela “Chocolate com Pimenta”, sabe: esta será uma semana agitada no folhetim. Isso porque nos próximos capítulos Cássia (Luiza Curvo) e Bernardo (Kayky Brito) finalmente se beijam.

Após descobrir que, na verdade, é um menino, Bernardo se sente mais confortável com a paixão que sente por Cássia - e o sentimento vai ficando cada vez mais intenso.

O beijo em si vai acontecer durante um piquenique que o filho de Cândida (Yeda Dantas) vai preparar para a amada, em frente à uma cachoeira, em um cenário bem romântico.

Nada disso, porém, vai convencer a moça, que tentará se esquivar do beijo - ela já estará no encontro contra a vontade do pai, Terêncio (Ernani Moraes).

“Não, Bernardo”, reagirá ela. “Por que não, Cássia? Eu não paro de pensar em você. Antes, quando eu não sabia quem eu era. Eu não entendia meus sentimentos. Mas agora eu sei, Cássia”, dirá Bernardo. “Papai me proibiu de te ver. Eu não posso”, revelará.

O acontecimento se desenrolará ao longo dos capítulos dessa semana. Confira o resumo oficial do capítulo 131, que vai ao ar neste segunda-feira (10).

Ana Francisca leva Bernardo para a sua casa. Danilo, Miguel e Beto acompanham-no, pois está morto de vergonha de andar na rua. Fabrício quer saber se o médico não pode dar um jeito e Padre Eurico manda que ele se confesse. Margarido dá uns cascudos em Bernardo, porque ele viu Mocinha trocar de roupa várias vezes. Cássia se surpreende com a revelação que sua melhor amiga é homem. Inácia defende Cândida. A cidade toda comenta a mudança inesperada de sexo. Danilo prevê confusão ao saber que Bernardo viu Cássia quase sem roupa. Jezebel desiste de processar Cândida, só para não gastar dinheiro. Sebastian pressiona Jezebel para que ela se una a ele e a Olga. Bernardo bate na casa de Cássia.

”Chocolate com Pimenta” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h45, na TV Globo.

