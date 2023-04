BBB23: Após formação do paredão as torcidas se mobilizaram em busca de votos

A formação do primeiro Paredão desta semana no BBB23 está dando o que falar nas redes sociais! Ao longo de toda a madrugada as torcidas começaram a se mobilizar e argumentar sobre os motivos pelos quais os participantes devem ser eliminados na próxima terça-feira, 11 de abril.

Tudo começou com a formação da berlinda, realizada de maneira atípica. Com uma dinâmica de “vai e vem”, o paredão foi montado e remontado ao longo do programa do último domingo e terminou com Fred Nicácio, Sarah Aline e Bruna Griphao disputando a permanência no Big Brother Brasil. Graças a prova bate e volta e ao poder coringa dessa semana, Aline e Amanda, emparedadas pelo Castigo do Monstro, conseguiram escapar do paredão.

No entanto, mesmo fora da disputa direta, as torcidas das sisters se movimentaram nas redes sociais ao pedir votos para Fred Nicácio ser eliminado do programa. Entre as justificativas dos torcedores, falas do participante sobre Amanda e comentários feitos antes da primeira eliminação do brother foram resgatados.

Além disso, as torcidas de Bruna, Aline, Amanda e Larissa se uniram para votar em Fred com a intenção de proteger a atriz, que também disputa a permanência no reality. Confira:

👓 MUTIRÃO BELA, A FEIA 👓



👉🏼 A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA AQUI



🎯 META: 1 MIL RESPOSTAS.



⏰ ENCERRA ÀS 2h.



🚨 O VOTO é pra ELIMINAR, então VOTEM no FRED NICÁCIO!



📲 https://t.co/tV2e94VYRo#ForaFredNicácio #FicaBruna pic.twitter.com/50j1zcthm2 — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 10, 2023

Aline se salvou do paredão, mas uma das nossas aliadas não.



Temos do outro lado dessa votação alguém que vem frequentemente atacando e fazendo acusações infundadas contra a Aline. Dito isso, não podemos deixar de apoiar uma aliada e ir contra um adversário! #ForaFred #FicaBruna — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) April 10, 2023

Por outro lado, a torcida do líder Ricardo parece não ter entendido a ideia do participante e endossou os pedidos para que Fred seja eliminado. Para os torcedores de Amanda, a votação tem a intenção de provar para Fred que a “Fanfic Docshoes” segue firme e forte mesmo após a expulsão do lutador Cara de Sapato.

⚠️ ATENÇÃO FANFIC DOCSHOES, NÓS TEMOS UMA LINDA MISSÃO ⚠️



MEU DEUS EU VOU VOTAR SORRINDO UAAAAAAAAAAAAARRRRRRR #ForaFredNicacio pic.twitter.com/SOPDdlQWip — ges 🪢 #ForaNicacio (@gescomenta) April 10, 2023

A torcida de Fred respondeu

Com a #ForaFredNicacio ganhando força no Twitter, a torcida do Dr. Fred não perdeu tempo e saiu em defesa do participante que corre o risco de ser eliminado novamente na competição. Entre os defensores da presença do médico no programa, as torcidas de Domitila e Sarah Aline estão focadas em pedir a permanência do brother focando a votação em Bruna Griphao.

No entanto, ao invés de pedir votos para eliminar a sister que parece disputar diretamente com Fred, os torcedores se reuniram para criticar a torcida de Amanda e questionar a postura dos torcedores em relação a defesa de Antônio Cara de Sapato, expulso do programa por importunação sexual à Dania Mendez, intercambista do reality La Casa de Los Famosos que passou alguns dias conturbados no reality brasileiro.

Confira algumas reações da torcida de Fred ao posicionamento da torcida das sisters:

eliminado 3 vezes por uma torcida que vê um assediador como deus, o fred ta bem demais, ele ta indo no caminho certo https://t.co/AUqdfMdVlB — ma ri. (@acostumadinha) April 10, 2023

Sabe o que vcs estão fazendo ? Ensinando adolescentes a perdoarem homem ASSEDIADOR tenham um pouco de noção que as pessoas que torcem pra Amanda são adolescentes que sonham com um relacionamento fanfic igual criaram a ilusão de Amanda e sapato. Cadê a responsabilidade — Eis aqui uma petista (Van)🦁🫅🏾🌵#bbb23 (@hableiiii45) April 5, 2023

Confira como foi a formação do paredão: BBB 23: em dinâmica ‘vai e vem’ reality define quem enfrenta paredão da semana