A nova estrela da 12ª temporada de ‘American Horror Story’ será... uma Kardashian?!

Kim Kardashian acaba de ser confirmada na 12ª temporada de American Horror Story. A notícia foi revelada esta tarde, quando Kardashian compartilhou um vídeo em seu Instagram com emojis de olhos e uma gota de sangue. No vídeo, ouvimos uma versão assustadora de “Rock-a-bye Baby” tocando ao fundo enquanto o texto pisca na tela que diz: “Emma Roberts e Kim Kardashian são delicadas. AHS12”.

Emma Roberts foi uma escolha menos surpreendente, já que ela estrelou várias temporadas da série antológica, incluindo Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse e 1984. No entanto, a presença de Kim Kardashian no elenco é uma grande reviravolta.

O site The Hollywood Reporter, divulgou que o criador Ryan Murphy se interessou pela primeira vez na empresária depois de assistir a gata como apresentadora do Saturday Night Live em 2021: “[Murphy e Kardashian] começaram a conversar no verão passado sobre a criação de um papel único para seu roteiro”.

Em uma declaração ao site, Murphy disse: “Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos entusiasmados em recebê-la na família AHS”.

Pela primeira vez na história da série, o programa será adaptado de um material de origem - um thriller de Danielle Valentine intitulado Delicate Condition (lançado em 1º de agosto). Em uma sinopse para o livro, a editora escreve: “The Push encontra The Silent Patient em um thriller emocionante que segue uma mulher convencida de que uma figura sinistra está fazendo de tudo para garantir que sua gravidez nunca aconteça - enquanto os homens em sua vida se recusam a acreditar em uma palavra que ela diz”.

Esta temporada de American Horror Story tem como subtítulo Delicate, e será escrita exclusivamente por Halley Feiffer. Murphy falou ao The Hollywood Reporter sobre a personagem de Kim: “Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e aterrorizante especialmente para Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo que já fizemos”.

Kim é amplamente conhecida por seu papel no reality show de sucesso Keeping Up with the Kardashians, e atualmente faz parte do spin-off do reality, The Kardashians.