A cartada final para Piqué! Vazaram informações sobre o novo álbum de Shakira; saiba tudo

A música para Shakira tem sido como uma catarse, pois foi a melhor forma para que sua dor se transformasse em arte. A colombiana tem mostrado a grande força que tem como mulher e como mãe para seguir em frente, junto com Sasha e Milan.

Há uma semana foi anunciado que Shakira havia partido para Miami para encontrar uma nova vida longe de Barcelona, lugar que viveu por mais de uma década ao lado de Piqué - que certamente foi sua maior inspiração para suas novas canções.

A colombiana, que no início do relacionamento dedicou ao ex-jogador músicas de amor, como ‘Loca’, ‘Broken Récord’, ‘23′, ‘La Bicicleta’, ‘Me Enamoré’ e ‘Tonneladas’, depois transformou em canções de término como ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Music Sessions #53′ e ‘TQG’, onde expôs a infidelidade de Piqué com Clara Chía.

Mais detalhes de ‘Deseo Inherente’, novo álbum de Shakira, são revelados

Desde seu álbum de 2017 ‘El Dorado’, Shakira havia se afastado dos estúdios de gravação. Mas, desde o último ano tem lançado novas músicas para um suposto novo material.

Após 6 anos, seu retorno à música poderia ser uma realidade, ou pelo menos isso teria sido revelado pela conta da Molusco TV, que divulgou mais detalhes do novo material da cantora, incluindo outras colaboraçõe, a playlist e o suposto nome do álbum, 3

Estas seriam as colaborações que o novo álbum de Shakira teria

Alguns dos nomes que a Molusco TV divulgou em uma possível contra-capa do novo álbum de Shakira, seriam Rosalía, Bad Bunny, Manuel Turizo, Coldplay, J Balvin e Ed Sheeran. Os mesmos acompanhariam os parceiros das músicas que já conhecemos: Rauw Alejandro, Bizarrap, Karol G e Ozuna.

O álbum contará com um total de 19 canções e, ainda segundo a página, terá Shakira como produtora. Na lista de músicas há nomes, como: ‘Deseo Inherente’, ‘Una Cuestión’, ‘Origami’, ‘Los Que Quieren’, ‘Poco Valor’, ‘Lejos de Mí’, ‘La Sombra’, ‘Inverso’, Decisión’, ‘Mire para el Cielo’, ‘The Outcast’, ‘Breach’, ‘Wild Times’ e ‘Into the Fire’.

O último álbum da colombiana seria a jogada final contra Piqué, ou ao menos é o que se espera. Por aqui, continuaremos aguardando para ver se mais indiretas estão por vir.

