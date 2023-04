‘15 vezes menos’: salário de Manoel Soares é revelado, após compará-lo ao de Patrícia Poeta

A situação de Patrícia Poeta e Manoel Soares no programa Encontro está cada vez mais insustentável e tem, todos os dias, um novo capítulo. Há meses que espectadores vêm comentando sobre a postura da apresentadora com o seu parceiro de palco e, na última semana, quando ela o interrompeu, passando na frente dele no programa ao vivo, a apresentadora recebeu ainda mais críticas por parte dos espectadores e artistas.

Mesmo com desconforto, Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem juntos no Encontro (Reprodução/Globo)

Após o episódio, o apresentador, que também está no programa Papo de Segunda, soltou uma bomba fortíssima sobre a diferença de salário entre eles, no podcast Quem Pode, Pod de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, sem revelar nomes: na ocasião, ele afirmou que “Estou falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho 15 vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?”, relatou, indignado. Relembre aqui.

É claro que com a insinuação, os espectadores do Encontro e ouvintes do podcast entenderam que Manoel estava falando de Patrícia Poeta.

Mas, afinal, qual o salário de Manoel Soares na emissora?

Segundo algumas informações reveladas em portais, o apresentador ganha cerca de R$ 100 mil por mês da rede Globo, além do dinheiro que ganha a parte, com publicidades em suas redes sociais e outras publicidades feitas na própria emissora.

Amores meus, só pra não ter ruídos, a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso, graças a Deus meu salário é justo.

Boa Páscoa galera. pic.twitter.com/cbTMDziFbC — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) April 8, 2023

Apesar de Manoel ter negado em seu Twitter que a comparação de salário se tratava de Patrícia Poeta, ao dizer: “a fala que geral tá citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário”. No começo deste ano, o site La Notícia, disse que a apresentadora das manhãs da TV Globo ganha cerca de R$ 1 milhão por mês.

Leia também: