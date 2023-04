Luto por Giuliana Morrone: Fãs concluem que Globo tomou ‘decisões erradas’

A demissão de Giuliana Morrone da TV Globo, depois de 34 anos de contrato exclusivo, foi chocante para muitos fãs da jornalista, que estava no “Jornal da Globo”, mas já tinha passado por outros programas, como o “Bom Dia Brasil”, “Jornal Hoje” e “Jornal Nacional”.

Mesmo passado alguns dias da atitude da emissora e do comunicado feito pela famosa, amuitos admiradores seguem comentando e lamentando nas redes sociais.

Giuliana Morrone e Paulo Renato Soares, na bancada do "Jornal Nacional" (Foto: Reprodução/Instagram)

No Twitter, uma anônima questionou como a Globo prefere mandar a jornalista embora e manter Patrícia Poeta, que também enfrenta uma forte crise nos bastidores do “Encontro”, matinal diário: “O curioso caso da emissora que demite Giuliana Morrone, Cléber Machado e tantos outros talentos, mas mantem Patrícia Poeta. Rede Globo, melhore!”.

Outro perfil, que também mostrou estar de luto por Morrone, falou que não fica mais surpreendido com o posicionamento da emissora, mas com a saída da jornalista algo mudou: “O passaralho da Globo ‘nem devia’ mais surpreender ninguém, mas confesso que fiquei assim com a saída da Giuliana Morrone. Não só por ser atual plantonista do JN [Jornal Nacional], mas pelo tanto de coberturas históricas em que já esteve envolvida além das pautas de Brasília”.

Giuliana Morrone na bancada do "Bom Dia, Brasil" (Foto: Reprodução/TV Globo)

As críticas sobre as decisões tomadas pela alta cúpula do canal também fizeram os fãs lembrarem de uma antiga banda infantil: “Não sei se dá para chamar de ‘Trem da Alegria’, mas foi um “trem imenso”... Muito sucesso aos profissionais demitidos em outras empresas/atividades, especialmente a Giuliana Morrone, que é excelente”.

Giuliana Morrone e Rodrigo Bocardi na bancada do "Jornal Nacional" (Foto: Reprodução/TV Globo)

Há também quem usou o Twitter para elogiar o trabalho da famosa: “A Globo demitiu a maravilhosa Giuliana Morrone! Uma das jornalistas mais importantes do Brasil. Por onde for, ela será sempre referência”, destacou o perfil.

Por fim, uma admiradora do trabalho da ex-jornalista da TV Globo brincou com a situação e disse que “se nem Giuliana Morrone se salvou” o que será dela, que é “apenas” uma anônima.

