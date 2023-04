Vidente revela futuro do relacionamento de Maíra Cardi e Primo Rico

A ex-BBB Maíra Cardi, ex-esposa de Arthur Aguiar, assumiu o novo romance com Thiago Nigro, que também conhecido como “Primo Rico” em março de 2023.

Ainda jogando indiretas para o ex, ela declarou diz que agora pode ser a mulher da relação e que será “submissa” ao companheiro, pois isso é diferente de tudo que ela já viveu.

Recentemente, a médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014 resolveu comentar o futuro do casal.

Em uma conversa no Planeta Podcast, ela trouxe mais uma das suas revelações sobre a vida dos famosos e avisa: essa parceria será longa.

“Ele traz a sinceridade, é um homem voltado muito a família. (...) Um homem de grande caráter e uma parceria maravilhosa, onde cruza a vida dessa filha, trazendo a continuação de uma vida longa”, diz Vandinha.

A vidente também explica que Maíra passou por uma vida de grandes desavenças no campo afetivo, mas hoje está ao lado de uma parceria carinhosa e prestativa.

“Ele também se encontra muito feliz, pois são muito parecidos nas brincadeiras e em todos os sentidos”, complementa.

O futuro reserva casamento e metas estruturadas sobre a família, o que trará frutos de prosperidade para ambos, apontando que em junho de 2023 algo importante e positivo para o casal pode acontecer.

Confira mais no vídeo divulgado pelo Planeta Podcast:

Recenetemente, Vandinha também comentou sobre cartas psicografas de alguns famosos, como Gugu Liberato e Hebe.

