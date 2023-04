Suposta demissão de Sikêra Jr. causa caos nas redes sociais do jornalista

Sikêra Jr. sempre foi um dos nomes mais fortes do elenco da RedeTV!, onde leva ao ar o “Alerta Nacional”. Mas, ao que tudo indica, a parceria de sucesso chegou ao fim, já que a emissora teria rompido o contrato com o apresentador polêmico.

Porém, ao vasculhar o Instagram oficial do jornalista só é possível ver alguns vídeos nos Stories e suas postagens, que incluem as chamadas para o seu programa, que também é exibido na TV A Crítica. Até o momento, Sikêra Jr. não se pronunciou sobre a suposta demissão do canal paulista.

Em sua última postagem no feed, com um beijo na bochecha entre dois homens e a legenda “imagem forte”, um seguidor pergunta quando ele voltará para a TV, mas o famoso não responde. Já nos comentários, alguns fãs dele dizem que ele foi demitido.

Ainda sobre a possível demissão de Sikêra Jr. da RedeTV! um anônimo escreveu que “vai demorar um pouquinho” para ele voltar ao ar, já que “ele tá no olho da rua”. O perfil aproveitou para postar muitos emojis de gargalhada, mostrando que estava feliz com a notícia, gerando uma briga virtual.

Alguns fãs de Sikêra aproveitaram para lembrar que ele ainda segue com seu emprego na TV A Crítica, onde começou a fazer sucesso: “Tá mal informada moça , ele ainda tem o emprego dele na TV Acrítica , se você for de Manaus não vai entender”.

A suposta demissão

Segundo informações do colunista Hialley Gouveia, do portal Bastidores da TV, a RedeTV! rompeu com Sikêra Jr., que era o comandante do programa “Alerta Nacional”. No ar desde 2020, a despedida do apresentador estaria marcada para o dia 28 de abril.

Segundo o site, o apresentador está sendo acusado de manchar a imagem da RedeTV! com discursos preconceituosos e homofóbicos. A medida seria uma forma da emissora se livrar da multa contratual de R$ 17 milhões.

