Sikêra Jr. fora da RedeTV!: Reveja algumas polêmicas do no ‘Alerta Nacional’

Após anos se envolvendo em polêmicas, o apresentador Sikêra Jr. está com seus dias contados na RedeTV!, que decidiu romper o contrato em 28 de abril. Para fugir da multa contratual, no valor de R$ 17 milhões, a emissora alega que muitos conflitos foram criados, então, vamos lembrar alguns.

Em agosto de 2021, a apresentadora Xuxa Meneghel processou o jornalista do “Alerta Nacional”. Na época, a eterna rainha dos baixinhos alegou que Sikêra teria difamado sua imagem no programa.

Na ação, que foi movida na 11ª Vara Criminal do Fórum de Manaus, no Amazonas, Xuxa fala sobre uma edição do programa da RedeTV! em que Sikêra Jr. refere-se a ela como “pedófila”. Em outra ação judicial, a ex-Globo pediu para que o programa de Sikêra Jr. saísse do ar, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido.

No mesmo mês, algumas organizações LGBTQIA+ fizeram um protesto contra Sikêra Jr. em frente à RedeTV!, com o foco desmonetizar o “Alerta Nacional”. Com direito a um caminhão com alto-falantes, elas pediam uma posição dos patrocinadores depois que o famoso fez alguns comentários preconceituosos.

Em julho do mesmo ano, o apresentador disse em seu programa que gays eram uma “raça desgraçada” e ameaçou pessoas LGBTQIA+. No mesmo ano, Nathalia Arcuri deixou a RedeTV! após discurso feito Sikêra Jr.. Para quem não lembra, ela apresentava o programa “Me Poupe”, que é um sucesso no Youtube.

Em nota, o canal confirmou o desligamento da jornalista: “A RedeTV! confirma a saída de Nathalia Arcuri. A emissora agradece o profissionalismo e empenho dela e deseja sucesso em sua jornada”.

As falas polêmicas de Sikêra Jr. também fizeram o apresentador ficar sem seu perfil oficial no Instagram. Na época, com mais de 6 milhões de seguidores, a página foi desativada e deixou os fãs preocupados.

Na época, o Estadão afirmou que, embora muitos usuários comemoraram, o famoso poderia ter desativado o perfil por conta própria e não pela plataforma. Vale lembrar que Sikêra estava enfrentando o movimento Sleeping Giants Brasil, que fazia uma campanha para que as marcas deixassem o programa “Alerta Nacional”.

