Prova do Anjo: Black vence e fãs do BBB 23 criam ranço de Amanda; entenda

Cezar Black ganha Prova do Anjo do BBB 23 e está imune (Reprodução/Globo)

Cezar Black venceu a Prova do Anjo do “BBB 23″, que aconteceu neste sábado (08), e ganhou um carro. Além disso, ele indicou Amanda e Aline Wirley para o Castigo do Monstro, ou seja, elas foram parar no Paredão, que será totalmente formado amanhã.

Sem saber que também está imunizado e não pode ser indicado para a berlinda, o enfermeiro movimentou as redes sociais. Na tarde deste sábado, fãs do reality show celebraram a vitória, que foi confirmada depois que ele completou o circuito em 33.721 segundos, sendo o menor tempo da prova.

No Twitter, quem acompanhou a Prova do Anjo do “BBB 23″ também criticou a postura de Amanda: “Ela não imunizou o Black na semana passada e ele foi ao Paredão. Aline chamou o Cezar de incoerente, pois ele não quis votar nela na semana passada e a colocou no Paredão nessa”, escreveu uma pessoa.

Um fã do “BBB 23″ também disse que não esperava tal comportamento de Amanda, após receber o castigo: “As meninas do Deserto [quarto da casa] são extremamente egocêntricas e hipócritas no nível master. Mas estou de cara com cinismo da Amanda. A criatura votou no Black e imunizou o Fredão por jogo. Daí agora a bonita está achando ruim ser votada por jogo também. Oxe, queria o quê? Ir pro almoço, é?”.

Amandinha é muito boa, já entendeu o poder da mistura.

"Aline já pensou se for tirar alguém do paredão, aí você se tira."#ProvaDoAnjo | #RedeBBB | #BBB23 pic.twitter.com/cItHfni2VZ — Central Realikey #BBB23 (@centralrealikey) April 8, 2023

Uma outra disse que as pessoas não ligam para o novo Anjo do reality show, mas ele sabe jogar: “A verdade é que todo mundo cagou pro Black, mas quando ele dá uma reagida no jogo todo mundo vem para cima dele fazer cobranças. Eu mandaria todo mundo para a tonga e falaria ‘faz o teu game, irmão’.

Ao ganhar a Prova do Anjo, Cezar Black chamou Fred Nicácio e Sarah Aline para um almoço especial. Vale destacar que o próximo Paredão do “BBB 23″ será formado durante o programa ao vivo de domingo (09).

