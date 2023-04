Patrícia Poeta isolada: Crise da apresentadora gera chuva de memes; confira

Depois de uma semana agita, que começou com um problema de comunicação no “Encontro” e seguiu para o cancelamento nas redes sociais, Patrícia Poeta voou para o Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (07), para aproveitar a Páscoa e também tentar ficar longe dos holofotes.

Mas, parece que a fugidinha da famosa não adiantou muito. Neste sábado (08), vídeos e fotos dela caminhando sozinha e pensativa por uma praia na Zona Sul do Rio de Janeiro dominaram as redes sociais e aumentaram a onda de críticas que Patrícia está sofrendo.

Patricia Poeta na praia ao som de fingertips de Lana del Rey pic.twitter.com/vmeTAm3Bt9 — gui (@Guilher2438255) April 7, 2023

Enquanto ela usou o Instagram para postar uma foto no Story e desejar um “bom descanso” para todos mundo, incluindo ela mesma, algumas pessoas foram por outro caminho e fizeram memes com a situação. Em um vídeo, Patrícia Poeta é comparada a um cachorro olhando o mar e um outro leva os internautas a acreditar que a apresentadora caminha entre raios e trovões.

Enquanto ela usou o Instagram para postar uma foto no Story e desejar um “bom descanso” para todos mundo, incluindo ela mesma, algumas pessoas foram por outro caminho e fizeram memes com a situação. Em um vídeo, Patrícia Poeta é comparada a um cachorro olhando o mar e um outro leva os internautas a acreditar que a apresentadora caminha entre raios e trovões.

Enquanto ela usou o Instagram para postar uma foto no Story e desejar um “bom descanso” para todos mundo, incluindo ela mesma, algumas pessoas foram por outro caminho e fizeram memes com a situação. Em um vídeo, Patrícia Poeta é comparada a um cachorro olhando o mar e um outro leva os internautas a acreditar que a apresentadora caminha entre raios e trovões.

LEIA TAMBÉM: Etarismo? Fenaj questiona Globo após demissão de jornalistas veteranos

Em outra postagem do Twitter, um anônimo se comparou com Patrícia Poeta e disse que gostaria de “sofrer” como ela: “Tudo que eu queria era tá desolado em uma praia no Rio de Janeiro, tal qual Patrícia Poeta, mas tenho que andar desolado ruas alagadas do meu bairro mesmo”.

Há também quem aproveite o momento de caos nos bastidores do “Encontro” para afirmar que a atual comandante do matinal vive apenas de aparência, mas precisa aprender muito: “O que adianta a beleza se não se sabe respeitar as pessoas?”, criticou uma seguidora.

Vale destacar que mesmo depois do climão na Globo, os apresentadores tomaram atitudes diferentes. Enquanto Patrícia falou que erros são comuns em um programa ao vivo, Manoel Soares fez um post em que disse que “amor é a chave”. Agora é esperar para ver se a direção do canal carioca vai tomar alguma atitude e se o clima entre os famosos vai melhorar.

LEIA TAMBÉM: As regras que Piqué terá que seguir quando visitar seus filhos em Miami, na casa de Shakira