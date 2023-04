Patrícia Poeta aproveita a Páscoa e faz forte reflexão: ‘Idioma da paz’

Depois de viver uma semana cheia de emoções nos bastidores da TV Globo e nas redes sociais, Patrícia Poeta está no Rio de Janeiro e buscou entrar no clima da Páscoa, celebrada neste domingo (09). Mas, uma postagem nos Stories acabou sendo interpretada como um desabafo.

Na tarde deste sábado (08), a apresentadora do “Encontro” usou o seu perfil oficial para postar um texto com o título “reflexão para Semana Santa”, onde falou sobre pessoas e paz: “Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos”, começou ela.

Patrícia Poeta deixa Manoel Soares falar, mas fãs falam que ela forçou a barra (Reprodução/Globo)

O texto continua agradecendo as pessoas que chegam com “leveza, gentileza e falando o idioma da paz” para não assustar a alma. Patrícia Poeta também fala sobre ser aceita por inteiro, ou seja, com todos os seus erros e imperfeições.

Em outro trecho, a famosa contratada da TV Globo alerta que todas as pessoas podem “ser qualquer coisa”, mas há aquelas que “escolhem ser doação”. Ela também fala que alguns “seres iluminados” chegam como anjos, flores e passarinhos: “Dão aos nossos sonhos e tendo a liberdade de ir escolhem ficar e ser ninho”

Patrícia Poeta faz desabafo no Instagram (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que na manhã deste sábado (08), a apresentadora foi vista sozinha em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em vídeos e fotos que circularam nas redes sociais, ela aparece reflexiva e visivelmente abalada.

Além disso, enquanto ela usou o Instagram para postar uma foto no Story e desejar um “bom descanso” para todos mundo, incluindo ela mesma, algumas pessoas foram por outro caminho e fizeram memes com a situação. Em um vídeo, Patrícia Poeta é comparada a um cachorro olhando o mar e um outro leva os internautas a acreditar que a apresentadora caminha entre raios e trovões.

