‘Levanta a cabeça’: Fãs de Patrícia Poeta pedem o fim do cancelamento virtual

A fugidinha de Patrícia Poeta para uma praia na Zona Sul do Rio de Janeiro causou uma comoção entre os fãs da apresentadora do “Encontro”, que teve uma semana cheia de turbulência, que começou com um problema de comunicação durante o programa ao vivo e seguiu para o cancelamento nas redes sociais.

Enquanto fotos e vídeos da famosa andando pela praia sozinha e, aparentemente, chorando enquanto olha o mar, circulam pelas redes sociais. Algumas pessoas decidiram pegar leve e mandar mensagens de apoio para a contratada da TV Globo.

No Twitter, um anônimo lembrou a famosa que dias ruins fazem parte da vida de qualquer pessoa: “Patrícia Poeta levanta a cabeça. Isso é uma coisa natural e existe em qualquer lugar, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Isso acontece, mas é difícil aceitar”.

Outro seguidor da apresentadora do “Encontro” pediu para que as pessoas parassem de criticar a famosa nas redes sociais: “Não sei qual o mérito que esses cidadãos têm para ficar denegrindo a imagem da Patrícia Poeta”, escreveu a pessoa.

Já um terceiro disse que a melhor opção da TV Globo seria mudar a programação matinal a partir do próximo ano: “Diante de tantas polêmicas, muitas delas injustiças e desproporcionais contra a Patrícia Poeta, acho que a melhor solução é a Globo acabar com o ‘Encontro’ no fim de 2023.

Vale destacar que a polêmica envolvendo Manoel Soares e a apresentadora titular do “Encontro” começou na segunda-feira (03) e dividiu os telespectadores, que também acusaram Patrícia Poeta de grosseira e pediram para ela ser afastada ou demitida do canal. Mas, até o momento, a dupla segue comandando a atração, que já foi de Fátima Bernardes.

