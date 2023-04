João Guilherme vai à Globo, fica sem roupa e deixa Marcos Mion chocado

Na Globo, João Guilherme tira as calças para mostrar suas tatuagens (Reprodução/Instagram)

O influenciador digital João Guilherme causou no palco do “Caldeirão” e deixou o apresentador Marcos Mion surpreendido. Na tarde deste sábado (08), os famosos conversavam sobre tatuagem, quando o artista resolveu abaixar as calças e mostrar algumas delas.

Enquanto revelava para Mion que tinha cerca de 40 tatuagens espalhadas pelo corpo, o cantor não pensou duas vezes e tirou a roupa, que escondia algumas. Ao ver a cena, o contratado da TV Globo disse que o jovem, que tem 21 anos, era “demais”, divertindo quem estava na plateia do programa.

João Guilherme perde a vergonha e tira as calças na TV Globo (Reprodução/Globo)

O filho do cantor sertanejo Leonardo, João Guilherme participou do quadro “Tem ou Não Tem” e aproveitou a oportunidade para falar mais sobre a sua intimidade. Ao conversar com Marcos Mion, o famoso disse que só consegue ir ao banheiro totalmente sem roupa.

LEIA TAMBÉM: ‘Levanta a cabeça’: Fãs de Patrícia Poeta pedem o fim do cancelamento virtual

Durante o programa, João Guilherme comemorou seu novo projeto na TV. O jovem, que também é irmão de Zé Felipe e Pedro Leonardo, está na série “Vicky e a Musa”, que em breve irá ao ar na plataforma de streaming Globoplay, onde ele interpreta Nico.

Marcos Mion e João Guilherme falam sobre tatuagens no Caldeirão (Reprodução/Globo)

João Guilherme sai em defesa do irmão

Nesta semana, o ator João Guilherme defendeu o irmão Zé Felipe após a família protagonizar uma polêmica envolvendo uma publicação no Instagram, onde Virginia Fonseca foi criticada ao publicar um vídeo em que a filha prefere o colo da empregada para tomar vacina.

“Vocês pegam alguém para criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. Vocês não sabem como pode estar a cabeça de quem vocês estão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não está gostando da música, não ouve, é simples. Não está gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ”, escreveu o jovem em seu Twitter.

João Guilherme sai em defesa do irmão, mas crítica música lançada por Zé Felipe: “O menino estava delirando. Não entendi também” Imagem: reprodução Instagram (@joaoguilherme)

João Guilherme também falou sobre os ataques a sua família: “Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virginia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. Simples”.

LEIA TAMBÉM: Sikêra Jr. fora da RedeTV!: Reveja algumas polêmicas do no ‘Alerta Nacional’