BBB 23: Pitty canta Rita Lee e fãs da rainha do roque piram; veja as reações

A roqueira Pitty empolgou a noite de sexta-feira (07) dentro e fora do “BBB 23″. A famosa foi uma das convidadas da festa, que celebrou a diversidade e também fez uma homenagem para Rita Lee. As cantoras Duda Beat e Negra Li também estiveram no programa e levaram os seus sucessos.

O ponto alto de Pitty foi logo na abertura da festa, quando ela surpreendeu o Top 9 da atual temporada do “Big Brother Brasil” ao surgir do interior de uma esfera colocada no meio da piscina. A cantora baiana cantou diversos hits e emocionou alguns participantes.

Essa torcida passa é vergonha viu. A Pitty estava falando das gordas, pretas, com pele manchada, todas as pessoas. Não é preciso reforçar isso para uma padrão. #BBB #BBB23 #bbb2023 #bigbrother2023 https://t.co/Kwe0wCw7Bo — Eu sou apenas uma mulher latino americana (@eu_latina) April 8, 2023

Fora do confinamento, os fãs do “BBB 23″ aplaudiram a entrada da roqueira na casa e ainda comentaram que ela estava “linda” e tinha uma voz “forte”. Uma fã do programa da TV Globo disse ainda que iria seguir as dicas de cuidados com a pele da cantora: “Estou indo na farmácia comprar meu Dove [patrocinador da festa] para ficar com a pele hidratada igual da lenda”.

Já outra pessoa destacou um detalhe no corpo da roqueira baiana: “Pitty é a única pessoa que eu conheço que tem as mesmas tatuagens nos dedos há décadas e ainda não saiu”, brincou o perfil.

“Estou muito feliz por participar dessa festa aqui porque, além de estar aqui, junto com vocês, essa festa é para celebrar todas as belezas, toda a diversidade de beleza possível e respeitar todas elas e cuidar da nossa própria beleza. É que, às vezes, a gente descobre e todo mundo falou que ela não existia. É sobre isso”, declarou Pitty, ao GShow.

Até os pés são lindos 💙🤩💜 pic.twitter.com/T8TARoOB2G — Marcílio Sousa (@sousamarcilio21) April 8, 2023

Depois dela, Duda Beat assumiu o show do “BBB 23″ e cantou “Equalize” junto com Pitty: “Gente, que delícia. Eu estou muito feliz de estar aqui, pelo amor de Deus. Pela primeira vez, junto de vocês. Agora a gente vai dançar um pouquinho. Vamos nessa?”, comemorou a cantora.

Depois, Negra Li se uniu a Duda Beat para cantar “Cheguei”, sucesso de Ludmilla. Em seguida, a cantora deu início ao seu show cantando o hit “Você Vai Estar Na Minha”. Para finalizar, Pitty, Duda Beat e Negra Li cantaram juntas “Agora Só Falta Você”, para homenagear Rita Lee.

