A família real está preocupada que Meghan e Harry possam ofuscar a coroação, caso compareçam

Falta menos de um mês para a coroação do rei Charles e Meghan Markle e o príncipe Harry ainda não responderam se comparecerão ou não. E, supostamente, a realeza não quer que eles apareçam.

Uma fonte disse ao Entertainment Tonight que existe a preocupação de que uma aparição do duque e da duquesa de Sussex possa ofuscar o evento, o que parece uma coisa louca para se preocupar, considerando que o palácio convidou pessoas mega famosas como Harry Styles, Adele e Ed Sheeran (que não aceitaram o convite).

“A grande preocupação é o caos que pode ofuscar a coroação se eles comparecerem”, disse a fonte. “Ninguém quer ver o foco tirado do rei Charles com a imprensa focada em Harry e Meghan e brigas familiares anteriores.” A fonte especificou que “o medo é - caso eles vierem - assuntos mais privados podem se tornar públicos, então esforços estão sendo feitos para evitar isso”.

Enquanto isso, outra fonte reclamou anonimamente ao Daily Mail sobre a falta de resposta dos Sussex, dizendo: “Tudo o que foi dito às pessoas é que ‘espero que isso seja resolvido em breve.’ Mas enquanto isso as equipes estão tentando finalizar os planos para 2.000 convidados, muitos dos quais são chefes de estado internacionais e VIPs. É uma dor de cabeça”.

Outra fonte também disse: “Mudar coisas como arranjos de assentos é bastante fácil. Mas o que está causando mais dor de cabeça é a segurança, os carros e outras questões logísticas. Quaisquer planos que combinem com o resto da família são mais importantes e problemáticos. Há claramente muita coisa acontecendo nos bastidores em termos de conversas entre membros da família e seus escritórios. Mas, nesta fase do processo, as pessoas precisam de alguma clareza. Agora existem dois planos, um para se eles vierem e outra se não o fizerem. É outra camada de responsabilidade da qual a equipe poderia prescindir”.