‘Quinze vezes menos’: Bomba dita por Manoel Soares pode piorar tudo na Globo

A crise nos bastidores do “Encontro” não para de ganhar novas páginas. Depois de Patrícia Poeta atravessar uma fala de Manoel Soares e provocar os fãs do programa e Carla Vilhena se pronunciar sobre o comportamento da famosa nos corredores da TV Globo. O apresentador, que também está no “Papo de Segunda”, comentou soltou uma bomba fortíssima.

Ao conversar com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast Quem Pode, Pod, e sem revelar nomes, o apresentador da TV Globo fez um relato indignado, onde afirma que “ganha 15 vezes menos do que uma pessoa que está ao seu lado”.

Manoel Soares e Patrícia Poeta vivem clima tenso nos bastidores da Globo (Reprodução/Globo)

“A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?”, começou Manoel, que estava visivelmente abalado.

LEIA TAMBÉM: Vidente faz alerta preocupante sobre Patrícia Poeta e Manoel Soares; ele revelou quem deixa a Globo

O relato do apresentador, que também já esteve no comando do “É de Casa”, aos sábados, movimentou o Twitter. Pela rede social, fãs do comunicador direcionaram a fala para Patrícia Poeta, mesmo ele não falando nomes: “O Manoel ganha quinze vezes menos que a Paty Poeta [Patrícia Poeta] na mesma função. Qualquer um estaria revoltado. Isso explica muita coisa”.

Em seguida, o apresentador do “Encontro” falou sobre o poder das redes sociais: “Me diz uma pessoa preta que você conhece que tem mais do que 20 milhões seguindo no Instagram. Me diz uma pessoa preta. Uma que tem 10 milhões de pessoas seguido”. Depois da fala, Giovanna Ewbank respondeu Taís Araujo e Iza.

Vale destacar que no começo deste ano, o site La Notícia, disse que a apresentadora das manhãs da TV Globo ganha um bom dinheiro para aparecer diariamente, cerca de R$ 1 milhão por mês. Mas, o valor pago pela emissora chega a ser menor do que o salário de Fátima Bernardes, que ganhava R$ 2 milhões para comandar a atração.

Mesmo com desconforto, Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem juntos no Encontro (Reprodução/Globo)

Além da apresentação diária, a fortuna recebida garante que Patrícia Poeta participe das reuniões e dos bastidores do “Encontro”, ou seja, depois de aparecer na TV ela se reúne todos os dias com a equipe para criar a atração do dia seguinte.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Provocação de Black para Bruna Griphao deu errado; fãs estão furiosos