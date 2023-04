‘Interação falsa’: Clima entre Manoel Soares e Patrícia Poeta não convence ninguém

Mesmo sem muito clima de Páscoa nos bastidores da Globo, Patrícia Poeta e Manoel Soares continuam tentando seguir com a apresentação do “Encontro” e, depois do caos criado no início da semana, a interação entre eles ainda não convenceu.

Nesta sexta-feira (07), o programa começou com música, mas também os principais assuntos da manhã e Patrícia não ficou falando muito e deixou até Manoel comentar sobre a vitória Corinthians contra o Liverpool do Uruguai, na Copa Sul Americana de Futebol. No entanto, a interação foi vista como falsa, por quem acompanhou.

“Gente! Para de forçar! A emenda está pior do que o soneto. Chega ser constrangedora e desagradável de assistir essa interação falsa entre o Manoel Soares e a Patrícia Poeta no ‘Encontro’”, disse uma pessoa, que acompanhava de casa.

No Twitter, outro fã da emissora carioca questionou quem protege a apresentadora e disse que a famosa é “arrogante, descontrolada e sem o menor carisma”. A pessoa ainda pediu por mudanças rápidas.

Já um terceiro aproveitou e disse que o espaço dado para Manoel Soares falar no “Encontro” é pouco, principalmente depois da gafe e brincou com a situação: “Vocês viram a diferença hoje? Será que teve reunião? Era para ser uma expulsão!”, escreveu o perfil, que chamou Patrícia de “nojenta”.

O caos no “Encontro” também foi motivo para brincadeiras entre o público, que usou o Twitter para lembrar que a produção poderia errar na produção da famosa nuvem de palavras e acabar colocando o título do programa como um dos assuntos mais comentados no momento.

“Imagina quando o ‘Encontro’ estiver no ar naquele quadro dos assuntos mais falados. O pessoal do Twitter vai subir para os trends [tendência] esse babado da Patrícia Poeta com o Manoel Soares”.

Por fim, há quem critique a escolha dos assuntos e disse que a produção pegou pesado ao falar de temas chocantes. Para a telespectadora, deveria ser levado ao ar um programa especial de Páscoa e da Semana Santa: Deveria aproveitar o feriado e as pessoas em casa para fazer algo mais leve. Não fazer com essas manchetes dignas de páginas policiais”.

