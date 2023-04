Etarismo? Fenaj questiona Globo após demissão de jornalistas veteranos

As demissões em massa realizados pela Rede Globo de profissionais do jornalismo, alguns renomados como Giuliana Morrone, César Galvão e Fabio Turci, acendeu a luz vermelha na Fenaj (Federação Nacional de Jornalismo), que solicitou uma reunião emergencial com a direção da empresa.

Entre outras coisas, a entidade aponta que as demissões estão sendo orientadas pelo preconceito de idade (etarismo), já que priorizam os profissionais com mais tempo de casa.

“Em reunião realizada com profissionais da emissora, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo salientou que a posição da entidade é a luta contra qualquer demissão. Fica evidente também a posição etarista da empresa, com a demissão sumária de profissionais com décadas de experiência”, afirma a FENAJ, em nota oficial.

Em nota divulgada anteriormente, a empresa alega que está se adequando aos novos tempos do mercado e priorizando a ‘disciplina de custos’. “A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz o comunicado da empresa.

Quem foram os demitidos na última leva da Globo:

1. Alba Valéria - repórter G1 Rio

2. Arthur Guimarães - produtor investigativo RJ

3. Carlos Eduardo Bauer - editor JN

4. Eduardo Tchao - repórter RJ

5. Eliane Maria - produtora RJ

6. Elza Gimenez - apuradora RJ

7. Flávia Jannuzzi - repórter RJ

8. Jô Mazzarolo - diretora de Jornalismo no Recife

9. Jorge Espírito Santo - diretor artístico Fantástico

10. José Carlos Azevedo - chefe cinegrafistas RJ

11. Juarez Passos - chefe produção local

12. Luciana Osório - repórter RJ

13. Marcelo Moreira - diretor de Jornalismo em BH

14. Marcos Serra Lima - fotógrafo G1 Rio

15. Monica Sanches - repórter RJ

16. Marcelo Canellas - repórter especial Fantástico

17. Luiza Silvestrini - produtora RJ

18. Helio Alvarez - gerente de imagem e áudio

19. Felipe Vasquez - editor-chefe digital GloboNews

20. Cadu Velloso - chefe de SP da GloboNews

21. Fernando Gueiros - diretor de projetos de tecnologia no Jornalismo

22. Leila Sterenberg - apresentadora GloboNews