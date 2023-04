Eita! Pessoa próxima de William Bonner é assaltada durante momento de lazer

Mesmo com onda de demissões na Globo, William Bonner segue no comando do Jornal Nacional (Reprodução/Globo)

Contratado pela TV Globo, William Bonner segue morando no Rio de Janeiro, onde fica a sede da emissora e também onde ele apresenta o “Jornal Nacional”, que diariamente fala da violência urbana que acontece no Brasil. Porém, desta vez, uma pessoa próxima ao famoso foi a vítima.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a fisioterapeuta Natasha Dantas, mulher de William Bonner, falou que foi assaltada ao pedalar pela orla da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ela, os bandidos levaram um cordão que estava em seu pescoço, minutos antes de elogiar a capital fluminense.

“Que cidade perfeita, né? Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante”, avisou a fisioterapeuta, que também ficou ferida. Na foto, é possível ver um corte com sangue na região do colo e que foi causado pelo assaltante.

Durante o passeio, que aconteceu na quinta-feira (06), a esposa do âncora do “Jornal Nacional” estava acompanhada de um amigo: “Passeio de bike, pra variar. Andar pelo Rio e encontrar amigos”, disse Natasha, que mal sabia que em seguida sofreria o assalto.

Em casa, a fisioterapeuta, de 42 anos de idade, aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que estava recebendo de seus seguidores: “Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!!!”.

Por fim, ela acalmou a todos e disse que estava bem: “Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o rio e tantas outras cidades”, finalizou Natasha.

Vale destacar que mesmo com a onda de cortes no jornalismo da TV Globo, onde Giuliana Morrone, Fábio Turci, César Galvão, Fábio Willian, entre outros foram dispensados de suas funções, até o momento, William Bonner segue no comando do “Jornal Nacional” e também como editor do programa.

