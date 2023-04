‘Aperta’: Por causa de Black, sister pode abandonar o reality e fãs fazem apelo

Aperta! Depois de brigar com Cezar, Bruna Griphao analisa a possibilidade de deixar o BBB 23 (Reprodução/Globo)

A possibilidade de Bruna Griphao desistir do “BBB 23″, mesmo faltando menos de vinte dias para acabar a temporada, é um dos assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira (07). A polêmica acontece depois da famosa falar, algumas vezes, que pretende apertar o botão de desistência.

No Twitter, algumas pessoas estão torcendo para que a atriz, que fez parte do elenco de “Malhação”, tome uma atitude rapidamente e, há também, que assuma que “não suporta mais” a presença dela na casa: “Aperta e sai. Ninguém suporta mais. Ela surta do mesmo jeito”.

Um outro anônimo disse que já está na hora de Bruna Griphao parar de ameaçar e apertar o botão da desistência, que estreou na temporada passada: “Ele falou o que o Brasil inteiro quer falar pra ela. Cala a boca, para de chorar e aperta o botão”, escreveu uma telespectadora.

O chamado “surto” de Bruna Griphao começou durante o intervalo do “BBB 23″ desta quinta-feira (06), quando a atriz disputava a Prova do Líder. Naquele momento, uma briga entre Cezar Black e a famosa começou e dominou as redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira (07).

Aperta, por favor!!!! — Raul 🇫🇷 (@Raul_1918) April 7, 2023

A provocação começou durante a disputa pelo cargo mais desejado do reality show, quando o enfermeiro provocou a atriz, dizendo que ela deveria parar de chorar por causa da perda da liderança. Porém, o ato foi visto como cruel pelos fãs da famosa, que levantaram a hashtag “estamos com você Bruna”.

Na disputa, Larissa e Bruna foram as últimas a deixarem a Prova do Líder do reality show, deixando a final entre Ricardo e Sarah Aline. Ao ver a situação, o enfermeiro disse para ela parar de chorar, deixando a famosa furiosa.

Aperta, sai, ve q ngm suporta ela e surta do msm jeito…. https://t.co/8d0SuhxAyn — a Bruxona sou eu! 🕯️ (@brezoiao) April 7, 2023

“Não é desculpinha não. O negócio não estava cabendo na minha mão. Você está querendo se meter na prova dos outros?! Ali é diferente, você jogou pra você saber?!”, disse ela.

Depois, Bruna também comentou que Cezar Black também já perdeu algumas provas: ‘Estava boiando a caixa, muito diferente. Foi muito diferente”.

