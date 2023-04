Zé Felipe transforma sua dor em arte e lança rap para criticar Evaristo Costa

Quem canta seus males espanta, já diria o ditado popular. E foi seguindo essa deixa que o cantor sertanejo Zé Felipe resolveu transformar toda a revolta que sentiu na última quarta-feira (5) e lançou uma música nova sobre os últimos acontecimentos.

Sem título, a canção foi lançada apenas em sua conta no Instagram e conta com apenas um emoji de carinha triste e cabeça enfaixada na legenda. Ele também aproveitou o momento para se arriscar no trap, subgênero do rap, estilo musical diferente do que está acostumado em seus principais hits.

“Eu peço respeito com a minha família”, começa a música, que segue defendendo a influenciadora digital Virgínia Fonseca das críticas feitas pelo jornalista Evaristo Costa - entenda a briga aqui.

Criada às pressas, para surfar na onda dos virais da internet, a música passou por um processo intenso de artificialização da voz do cantor - efeito conhecido como autotune.

“Tu tem 46, mas 20 de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção”, critica Zé Felipe, sem citar o jornalista nominalmente na música.

O artista, filho do sertanejo Leonardo, aproveitou também para fazer propaganda da linha de maquiagem da esposa - que foi alvo de críticas e piadas na internet nas últimas semanas, por conta da qualidade duvidosa da base que compõe a linha (entenda aqui).

Confira a letra completa:

Eu peço respeito com a minha família

Com as minhas Marias, com a minha Virgínia

Ela sempre no corre, trampando a mil

Sempre apanhando, mas nunca caiu

É fácil chegar falando o que quer

Respeita uma mãe, a minha mulher

Através da tela, tu não sabe, irmão

Que o comentário f*de um coração

Tu tem 46, mas 20 de profissão

Não é mais um menino, devia ter noção

Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, matou um c*zão

Se prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz

Poderia estar aqui falando de coisa boa

Amanhã é aniversário da minha patroa

Ela é dona da WePink, mulher forte e guerreira

Base da minha vida, minha base perfeita

Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, matou um c*zão

Se prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz

Leia também: “Completamente sem graça”, entrega Nizo Neto, sobre colega de elenco em humorístico da Globo