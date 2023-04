Revelado um dos segredos de Aline, protagonista da próxima novela da Globo

A novela “Terra e Paixão”, escrita por Walcyr Carrasco, começa a ser exibida apenas em maio deste ano. Mas, um dos segredos envolvendo Aline (Barbara Reis), protagonista da trama, já não está tão guardado.

Ao revelar quem são os personagens criados pelo novelista, a emissora carioca acabou deixando escapar que Gentil, vivido por Flávio Bauraqui, está totalmente ligado à história central. Ao que tudo indica, ele cultiva um relacionamento do passado com Jussara (Tatiana Tiburcio), a mãe de Aline.

Flávio Bauraqui volta às novelas para viver Gentil, personagem de Terra e Paixão (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, o personagem do ator veterano é parente de Samuel (Ítalo Martins), marido da protagonista de “Terra e Paixão”, que morre logo no começo da história em uma tentativa de invasão de suas terras. No enredo, o veterano aparece como pai de Jonatas (Paulo Lessa) e Menah (Camilla Damião), que são as pessoas mais próximas de Aline (Barbara Reis).

LEIA TAMBÉM: Carla Vilhena defende Patrícia Poeta, que vive crise na Globo: ‘Isso não se faz’

“Eu acho a relação dessa família muito bonita, é uma relação de amor, de confiança, de diálogo. Existe um jogo aberto nessas relações, uma proteção. Eles se cuidam, se admiram e também se questionam, o que eu acho uma parte bem interessante”, disse o ator sobre o novo papel na TV.

Em Terra e Paixão, novela das nove da Globo, Paulo Lessa e Barbara Reis vivem entre tapas e beijos (Paulo Belote/Globo)

Já ao longo da nova novela das nove horas, Gentil, vivido por Flávio Bauraqui, vai se mostrar um homem simples e trabalhador do campo. Mas ele também esconde um segredo ligado a Antônio (Tony Ramos), o maior produtor rural de Nova Primavera, cidade fictícia onde a trama é ambientada.

Prevista para estrear em maio, o elenco da próxima novela da TV Globo, que vai substituir “Travessia”, conta com Bárbara Reis, Johnny Massaro, Débora Ozório, Gloria Pires, Agatha Moreira, Tony Ramos, Amaury Lorenzo, Cauã Reymond, Rainer Cadete, Susana Vieira, Debora Falabella, Flávio Bauraqui, Tatiana Tiburcio, Cláudio Gabriel, Charles Fricks, Leona Cavalli, Angelo Antônio, Inez Vianna, Leandro Lima, Tatá Werneck e Tairone Vale.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Este foi o verdadeiro motivo para Aline chorar durante a festa