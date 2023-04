Médium Vandinha Lopes revela a verdade por trás de carta psicografada de Hebe Camargo

A médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality Os Paranormais, do Domingo Legal (SBT) em 2014, trouxe mais uma revelação sobre os famosos no plano espiritual essa semana.

Depois de comentar uma carta psicografada do apresentar Gugu Liberato, a médium falou sobre a carta psicografada de Hebe Camargo, que faleceu em 2012, aos 83 anos.

Confira a seguir as palavras escritas por Lino Zechetto:

“Fazemos o que for necessário para resgatarmos irmãos que necessitam muito de ajuda. Temos um tempo adequado para esse trabalho e agimos tanto no plano espiritual como na crosta terrestre.

Eu, como Hebe, convivi grande parte de minha existência, enquanto encarnada, envolta às luzes dos refletores da TV, me dirigindo ao público, procurando levar entretenimento às pessoas, me sinto na obrigação de esclarecer, para aqueles aos quais chegam as mensagens, que aqui existe a vida”.

Não é necessário ser adepto do Espiritismo, basta ter boa vontade, querer cooperar, pois muitos aqui possuem imenso desejo de escrever e manter contato com encarnados, pois são muito queridos por aí.”

Em mais uma participação no Planeta Podcast, ela negou que o médium responsável pela carta lida ao vivo se conectou de alguma forma com Hebe.

“Nesse caso não é nem uma psicografia, não é nem o espírito da Hebe se informando ali. (...) O médium com palavras doces e sábias no mundo carnal dele mesmo. Não teve a presença dela em nenhum momento”, explica, acrescentando que a mensagem veio do coração do médium e sem maldade.

Ela discorda que as informações sejam da Hebe, mas afirma que a divulgação não foi com intenções ruins, pois o médium é sereno e uma pessoa muito boa

“Não é certo também porque ali foram palavras vindas dele, mas procurou passar o melhor”, acrescenta.

Confira o vídeo a seguir em que a Vandinha Lopes explica a situação:

