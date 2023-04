Globo demite jornalistas, mas segue sem nenhuma atitude sobre Patrícia Poeta e gera revolta

Espectadores pedem por uma posição da emissora em relação à apresentadora do Encontro (Reprodução/Globo)

Em mais uma manhã de Encontro, os espectadores questionam a rede Globo uma única coisa: ‘Até quando Patrícia Poeta?’.

Onde vota no GShow pra eliminar a Patrícia Poeta do #Encontro, alguém me ensina? pic.twitter.com/u1Dg7HpG1j — Dieguinho (@diegoschueng) April 4, 2023

O incômodo com a falta de empatia, carisma e, principalmente, com a forma em que a apresentadora do programa trata o seu parceiro de palco, Manoel Soares, é geral e está cada vez pior. Nesta semana, diversos artistas se pronunciaram sobre o assunto, inclusive a humorista Samantha Schmütz, que soltou o verbo: “Nunca foi mal-entendido, isso é racismo’.

A Sônia acab@ndo com a Patrícia Poeta 🔥🔥

“Todo mundo erra, menos ela. É a perseguida da história.”

“Ela se vitimiza numa história que ela é a autora” 🗣️🗣️

“Olha pro espelho e reconheça as próprias atitudes” #ATardeÉSua | #Encontro pic.twitter.com/ccz89KJJbT — Brenno De Moura  (@mbrenno_) April 4, 2023

A humorista não foi a única! Em seu programa desta semana, Sonia Abrão, falou sobre a postura de Poeta por mais de três minutos, indignada pelo fato de, apesar de tantas críticas, ela não se esforçar para mudar. “Quando ela vai assumir a responsabilidade. Ter pelo menos a maturidade, responsabilidade, Respeito pelos colegas e pelo público para assumir ‘eu errei’? Todo mundo erra, menos ela. É a perseguida da história”.

Vi #Encontro TODO e se Manoel Soares disse 10 palavras foi muito.



E a Globo passando pano pra esse constrangimento diário e protagonismo egóico da Patrícia.



Em pensar q Fátima Bernardes deixou 1 "filho" seu nas mãos da Patrícia Poeta pra se tornar esse show de horrores — Isabel Marra (@marra_isabel) April 6, 2023

E, apesar do climão gerado em todas as manhãs e as críticas, a Globo segue sem dar nenhum direcionamento para a apresentadora se redimir ou mudar. Afinal, o programa é só dela ou também de Manoel Soares? Não seria o mínimo, exigir um pedido de desculpas ao vivo? Não é o que foi feito.

O encontro foi extremamente desconfortável de assistir. Manoel parece constantemente constrangido, Patrícia poeta parece querer dirigir o programa só pra ela, assim não dá. — Gabezinha (@SimoneBvouir) April 6, 2023

Principalmente após a onda de demissões da Globo, os internautas estão chamando a apresentadora do matinal de protegida da emissora. ““Essa Patricia Poeta deve ter alguém que protege muito ela na Globo. Não é possível! A mulher é ruim demais! Não tem carisma, é arrogante e sem sal, mas nada tira ela desse programa.Não é possível que vão tirar o Manoel e deixar essa chata aí mesmo depois de tudo que ela fez”, tuitou uma espectadora.

Globo demitiu:

Ilze Scamparini

Zileide Silva

Heraldo Pereira



Eles estavam na emissora há muitos anos e são super competentes.

Mas a Patrícia Poeta continua lá mesmo sendo péssima profissional — Beta Bastos (@roberta_bastoss) April 6, 2023

Afinal, se a Globo mandou tantos jornalistas e artistas embora, com anos de emissora e um currículo de invejar, porque segue com a apresentadora, que tem zero aprovação dos espectadores do programa e de outros artistas?

A manhã de hoje contou com dois convidados que, aparentemente estão tão incomodados quanto o público, com Patrícia Poeta. Beth Goulart, deu uma lição à apresentadora: “Gentileza gera gentileza. Isso faz toda diferença no relacionamento humano”.

Depois do tapão com luva de pelica que a Beth Goulart deu na Patricia Poeta, ela foi abraçar o Manoel Soares #encotro pic.twitter.com/z247sPmVVj — Nanda 🍞🌻🅱️✨ (@CiraSil71414514) April 6, 2023

Roberto Kovalick, também convidado da manhã de hoje, propositalmente ou não, acabou tocando no ego da apresentadora ao citar que estaria no ‘programa da Fátima’, deixando Poeta completamente sem graça.

Querido diário, hoje o Roberto Kovalick nos "presenteou" expondo o tamanho do ego da Patrícia Poeta! #Encontro pic.twitter.com/kYeb8m3CIS — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 6, 2023

