Em dia de abertura das vendas para a CCXP23, Bruce Dickinson é confirmado no evento

Na manhã desta quinta-feira, 6 de abril, a CCXP deu o que falar entre os fãs do mundo geek, e também dos fãs do Metal. Além da venda de ingressos, com início às 12 horas, os organizadores do evento também confirmaram duas novas atrações para compor o casting estrelado da edição 2023, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.

Em anúncio publicado nas redes sociais do evento e pelo portal Omelete, a CCXP23 confirmou a presença de um nome de peso para os fãs do Metal: Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, deverá participar do primeiro dia do evento.

É impossível prever o que vai acontecer na CCXP. E agora o inesperado tem nome e sobrenome... The name of the beast: Bruce Dickinson, confirmado no Palco Thunder, dia 30/11. pic.twitter.com/D3YaiWV5DZ — CCXP (@CCXPoficial) April 6, 2023

O painel, que contará com relatos sobre a carreira de Bruce e como ele está diretamente conectado com a cultura pop, tem data confirmada para o dia 30 de novembro.

Também foram confirmadas as presenças de Tyler Hoechlin, das séries Superman e Lois e Teen Wolf, e dos quadrinistas Joshua Cassara, Juni Ba e Eduardo Risso.

Abertura das vendas, problemas com o site e ingressos esgotados

Os fãs já podem correr para garantir seus ingressos para a CCXP23, mas para isso precisarão desembolsar uma boa quantia e ter muita paciência.

Desde que os ingressos foram liberados para venda, às 12 horas de hoje (6), diversos relatos de instabilidades e quedas no site de compras foram feitos no Twitter e Redes Sociais. Entre as principais reclamações, diversos fãs contam que foram desconectados da plataforma de compras ao tentar finalizar o pedido. Veja alguns relatos:

site pra compra ingresso da ccxp como sempre devagar quase parando, mas pelo menos tá indo — rayssa (@cabral_rayssa) April 6, 2023

mal liberou os ingressos pra ccxp e o site já foi de base — luke (@kaineparkwr) April 6, 2023

Apesar das instabilidades, diversos fãs conseguiram comprar os ingressos, mas ao mesmo tempo se assustaram com os valores, que vão de R$160 a R$12.500, o que também gerou algumas reclamações e pequenos protestos.

No entanto, as críticas e instabilidades não impediram que os ingressos Full Experience, válidos para todos os dias de evento e com direito a uma série de benefícios, esgotassem poucos minutos após a abertura das vendas. Cada ingresso desta modalidade foi comercializado por R$12.500. Reposições em lotes futuros não serão realizadas.